Sri Lanka'da yakıt tükeniyor - Son Dakika
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Sri Lanka'da yakıt tükeniyor

17.06.2022 11:32
Sri Lanka'da yakıt tükeniyor

Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, "Ülkede 21 Haziran'a kadar yakıtımız kaldı.

Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, "Ülkede 21 Haziran'a kadar yakıtımız kaldı. Yakıt tedariki için Rusya dahil birçok ülkeye ulaştık" dedi.

Sri Lanka, tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera yakıt sıkıntısına yönelik yeni bir açıklama yaptı. Bakan Wijesekera, Sri Lanka'nın tedarikçilere vadesi geçmiş 725 milyon dolarlık ödeme yapamadığını belirterek, "Forex sorunlarımız nedeniyle yakıt tedarikinde zorlanıyoruz. Mevcut dizel ve benzin stoklarının 21 Haziran'a kadar yetmesi için çalışıyoruz. Ancak talebi karşılamakta çok zorlanıyoruz ve zorunlu olmayan seyahatleri kısmaz ve yakıt ihtiyacını kesmezsek stoklar daha hızlı tükenebilir. Önümüzdeki 3 gün içinde bir petrol sevkiyatı ve 8 içinde de 2 sevkiyat daha bekliyoruz. Sri Lanka tedarik sağlayacak yakıt ithalat seçeneklerini görüşmek üzere Rusya da dahil olmak üzere birçok ülkeye ulaştık" dedi.

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Kaynak: İHA

21 Haziran, Sri Lanka, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sri Lanka'da yakıt tükeniyor - Son Dakika

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