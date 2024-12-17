Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 10 Bin Liraya Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 10 Bin Liraya Düştü

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 10 bin lira oldu.

17.12.2024 17:47
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 5 bin lira, en yüksek 3 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 10 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 23 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 507 milyon 705 bin 605,99 lira, işlem miktarı ise 1.174,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 636 milyon 272 bin 727,18 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.023.000,002.690,00

En Düşük3.005.000,002.640,00

En Yüksek3.015.000,002.690,00

Kapanış3.010.000,002.683,00

Ağırlıklı Ortalama3.009.914,372.658,12

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.507.705.605,99

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.174,79

Toplam İşlem Adedi58

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altın Fiyatı 3 Milyon 10 Bin Liraya Düştü - Son Dakika

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