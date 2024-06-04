Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 423 bin 2 lirayı, en yüksek 2 milyon 430 bin 510 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 430 bin lira oldu. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 305 milyon 43 bin 368,54 lira, işlem miktarı ise 952,21 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 344 milyon 154 bin 470,79 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

04.06.2024 16:53
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 423 bin 2 lirayı, en yüksek 2 milyon 430 bin 510 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 412 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 305 milyon 43 bin 368,54 lira, işlem miktarı ise 952,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 344 milyon 154 bin 470,79 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.412.500,002.332,00

En Düşük2.423.002,002.330,00

En Yüksek2.430.510,002.352,30

Kapanış2.430.000,002.340,00

Ağırlıklı Ortalama2.426.263,962.340,57

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.305.043.368,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg)952,21

Toplam İşlem Adedi40

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

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