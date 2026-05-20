Stellantis ve Dongfeng'den Elektrikli Araç Girişimi

20.05.2026 13:36
Stellantis ve Dongfeng, Avrupa'da elektrikli araç üretimi için ortak girişim kuracaklarını açıkladı.

Küresel otomotiv üreticileri Stellantis ve Dongfeng, Avrupa genelinde elektrikli araç faaliyetlerini yürütmek üzere ortak girişim kurulmasına yönelik niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu.

Stellantis ve Dongfeng'den yapılan ortak açıklamaya göre, anlaşma kapsamında kurulacak yeni şirkette Stellantis yüzde 51, Dongfeng ise yüzde 49 hisseye sahip olacak.

Ortaklığın öncelikli hedefleri arasında, Çinli lüks elektrikli araç markası Voyah'ın modellerini belirli Avrupa pazarlarında satışa sunmak yer alıyor. Taraflar ayrıca, Dongfeng modellerinin Stellantis'in Fransa'daki Rennes fabrikasında yerel olarak üretilmesi imkanlarını da değerlendirecek.

Stellantis fabrika kapasitelerini artırmayı hedefliyor

Opel, Fiat ve Peugeot gibi markaları bünyesinde barındıran çok uluslu otomotiv üreticisi Stellantis, bu stratejik hamleyle Avrupa'daki üretim tesislerinin kapasite kullanım oranlarını optimize etmeyi amaçlıyor. Stellantis, kısa süre önce bir diğer Çinli ortağı Leapmotor ile İspanya'da ortak bir üretim tesisi kuracağını açıklamıştı. Bu tesiste, 2028 yılından itibaren Opel markasına ait elektrikli bir SUV modelinin de banttan indirilmesi planlanıyor.

Dongfeng'in küresel genişleme stratejisi

Çin devletine ait otomotiv üreticisi Dongfeng için bu anlaşma, küresel genişleme planlarının kritik bir parçasını oluşturuyor. Şirket, 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 5 milyon araçlık satış hacmine ulaşmayı ve bu satışların yüzde 40'ından fazlasını Çin dışındaki pazarlarda gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Dongfeng, 2021 yılında Fiat Chrysler ile birleşerek Stellantis'i oluşturan Peugeot üreticisi PSA Grubu ile uzun yıllara dayanan bir ortaklık geçmişine sahip bulunuyor. Çinli şirketin Stellantis'te halen yüzde 1'in üzerinde hissesi var. İki şirket, geçen hafta da Dongfeng'in Çin'deki tesislerinde Jeep ve Peugeot modellerini üretmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Kaynak: AA

