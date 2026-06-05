Su Ürünleri İçin Eylem Planı Yayınlandı - Son Dakika
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Su Ürünleri İçin Eylem Planı Yayınlandı

05.06.2026 20:10
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Bakan Yumaklı, su ürünleri sürdürülebilirliği için NPOA-IUU'yu FAO uyumlu olarak yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) uyumlu olarak hazırladıkları Ulusal Eylem Planı'nı (NPOA-IUU) yayımladıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yayımladıkları eylem planına ilişkin bilgi verdi.

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla FAO'ya uyumlu olarak hazırladıkları NPOA-IUU'yu yayımladıklarını belirten Yumaklı, "Mavi vatanımızı korumak adına, elektronik ve anlık gemi izleme sistemleri, sıfır toleranslı liman kontrolleri, 7 gün 24 saat kesintisiz saha operasyonlarıyla standartlarımızı uluslararası anlamda güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, 5 Haziran Dünya Yasa Dışı Avcılıkla Mücadele Günü'nde yayımladıkları eylem planı çerçevesinde, gelecek nesillere daha zengin bir ekosistem bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Politika, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Su Ürünleri İçin Eylem Planı Yayınlandı - Son Dakika

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