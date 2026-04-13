Şubat 2026\'da Ciro Artışları

13.04.2026 11:10
TÜİK, Şubat 2026'da sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro artışlarını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubatta sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun aylık yüzde 2, yıllık yüzde 34,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2026 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 34,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 20,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 34,6 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubat ayında aylık yüzde 2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 3 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 4 ARTTI

Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,6 arttı. Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 azaldı.

Kaynak: DHA

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Advertisement
