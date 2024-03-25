Şubat Ayında Kartlı Ödemeler Yüzde 152 Arttı

Ekonomi

Şubat ayında yapılan toplam kartlı ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon TL oldu. Kartlı ödemelerin 843,1 milyar TL'si kredi kartları ile gerçekleştirildi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Şubat ayı verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 120,4 milyon, banka kartı sayısı 191,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,8 milyon adet olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre kredi kartı adedi yüzde 18, banka kartı adedi yüzde 11, ön ödemeli kart adedi ise yüzde 23 artış gösterdi. Toplam kart sayısı ise 403,4 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış gösterdi.

Bu dönemde kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon TL oldu. Kartlı ödemelerin 843,1 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 150,3 milyar TL'sinde banka kartları, 19,0 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 166, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 94 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 184 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1,36 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 763,3 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 491,1 milyon adedinde banka kartları, 106,6 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 27 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 79 oldu.

Mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 177 artarak 294 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 203,0 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 857 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 188 artarak 290,6 milyar TL oldu. Şubat ayında mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3'ü temassız gerçekleşti. - İSTANBUL