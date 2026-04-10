Şubatta Dış Ticaret Endeksleri Artış Gösterdi

10.04.2026 10:37
İhracat birim değer endeksi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artış gösterdi.

Endeks, Şubat 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 artarken, yakıtlarda yüzde 6,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 artarken, yakıtlarda yüzde 14,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7 düşüş gösterdi.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,1 azalış kaydetti. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 35,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7 azalış sergiledi.

İthalat miktar endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 5,6 azalırken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ihracat miktar endeksi 2026 Ocak'ta 139 iken 2026 Şubat'ta yüzde 0,1 azalarak 138,8 olarak hesaplandı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, 2025 yılı şubat ayında 141,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 10,1 azalarak 127,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, ithalat miktar endeksi 2026 Ocak'ta 126,9 iken 2026 Şubat'ta yüzde 0,7 artarak 127,9 olarak kayıtlara geçti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi, geçen yıl şubatta 121,3 iken 2026 yılının şubat ayında yüzde 1,3 azalarak 119,7 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Şubat 2025'te 86,4 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 6,3 puan artarak, Şubat 2026'da 92,7 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
