Sudan'da Türk Yatırım Fırsatları

Sudan'ın başkenti Hartum'da faaliyet gösteren Türk restoran işletmecisi Besim Hazine, ülkede güvenlik koşullarının her geçen gün iyileştiğini ve savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinin Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Yaklaşık 14-15 yıldır Sudan'da yaşayan ve restoran işletmeciliği yapan Hazine, ülkedeki yatırım fırsatlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hazine, çatışmaların başlamasının ardından Türkiye'ye döndüklerini ancak şartların düzelmesiyle Port Sudan'a 2024'te geri gelerek burada yeni bir işletme açtıklarını anlattı.

Güvenlik şartlarının iyileşmesi üzerine yaklaşık 3 ay önce Hartum'daki işletmelerini de yeniden faaliyete geçirdiklerini vurgulayan Hazine, ülkede güvenlik koşullarının her geçen gün iyileştiğini ve savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinin Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

"Şu an şükürler olsun can güvenliğimiz üst seviyede. İşletmemizi yeniden açtık, müşterilerimiz geliyor. Savaşın etkileri yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ülke yeniden toparlanmaya başladı." diyen Hazine, Türk iş insanlarını ülkeye yatırım yapmaya davet etti.

"Ticaret noktasında hiçbir sıkıntı yok"

Hazine, ülkede ticaret açısından önemli fırsatlar bulunduğunun altını çizerek, "Burada her zaman iş vardır, ticaret noktasında hiçbir sıkıntı yok. Türk iş insanlarımızın burada olması hem bizim hem de Sudan için büyük kazanım olur. Gelmelerini ve yatırım yapmalarını çok isteriz." diye konuştu.

Özellikle inşaat sektöründe ciddi bir hareketlilik beklediklerini, mobilya, elektrik ve birçok ticaret alanında da büyük ihtiyaç bulunduğunu belirten Hazine, "İnşaat başta olmak üzere mobilya, elektrik ve birçok sektörde fırsatlar var. Şu an hangi sektör gelirse gelsin iş yapabilir. Yeter ki insanlarımız gelsin." ifadelerini kullandı.

"Tedarik sıkıntımız yok"

Hazine, Hartum'da faaliyetlerini sürdürürken tedarik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarına, savaşın ilk dönemlerinde yaşanan zorlukların büyük ölçüde geride kaldığına işaret ederek, "İhtiyaç duyduğumuz malzemeleri rahatlıkla temin edebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Geçmişte Sudan'da çok sayıda Türk yatırımcının faaliyet gösterdiğini hatırlatan Hazine, yeniden başlayacak yatırımların iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını dile getirdi.

"Sudanlılar Türkleri çok seviyor"

Hazine, Sudan halkının Türklere yakın ilgi gösterdiğini, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin ticarete de olumlu yansıdığını söyleyerek, "Sudanlılar, Türkleri çok seviyor. İlişkilerimiz çok iyi, Türkiye'den iş insanlarının gelip burada yatırım yapması ve ticaretin gelişmesi hepimiz için güzel olur." dedi.

Güvenlik konusunda herhangi bir endişe taşımadığını belirten Hazine, "Biz burada yaşıyoruz, güvenlik olmasa burada yaşamayız. Şükürler olsun güvenlik konusunda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Hazine, başkentte hayatın yeniden normale dönmeye başladığını, çatışmalar nedeniyle ülkenin farklı bölgelerine ve yurt dışına giden Sudanlıların yeniden Hartum'a dönmeye başladığını anlattı.

Hartum Havalimanı'nın yeniden tam kapasiteyle hizmet vermeye başlamasının da normalleşme sürecini hızlandıracağına dikkati çeken Hazine, bunun güven ortamını daha da güçlendireceğinin altını çizdi.

Hazine, çatışmalar sırasında büyük maddi kayıplar yaşadıklarını, hayvancılık ve restoran sektöründeki yatırımlarının önemli ölçüde zarar gördüğünü kaydetti.

Yeni işletmeleri için tadilat çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Hazine, "Burada her şeyimizi kaybettik ancak sadece bizim değil, Sudanlıların ve diğer Türk iş insanlarının da kayıpları oldu. Buna rağmen yavaş yavaş toparlanıyoruz, canımız sağ. Allah'ın izniyle her şeyi yeniden kuruyoruz." ifadelerini kullandı.