Sulak alanların belirlenmesinde düzenleme yapıldı

Ulusal öneme sahip sulak alanların belirlenmesinde düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bir alanın ulusal sulak alan olarak belirlenmesi için alanın bulunduğu mülki sınırlar dikkate alınarak, Bakanlığın taşra teşkilatı tarafından hazırlanacak etüt ve envanter raporu Mahalli Sulak Alan Komisyonu'na sunulacak. Komisyon tarafından alanın, ulusal öneme sahip sulak alan vasfında olduğu tespit edildiğinde dosya Bakanlığa gönderilecek.

Bakanlıkça yapılan değerlendirmede dosya Ulusal Sulak Alan Komisyonu'na iletilecek. Ulusal Komisyon'da alanın ulusal öneme sahip sulak alan olduğunun tespit edilmesi halinde orman rejimine tabi olmayan alanlarda sulak alan sınırları Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek ve dosya tescil için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek. Orman ve orman rejimine tabi alanlar ve Bakanlığın tasarrufunda olan alanlarda sulak alan sınırları Bakanlıkça belirlenecek.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine tabi faaliyetlerde ÇED süreci tamamlanmamış faaliyetler için sulak alan faaliyet izin belgesi müracaatı kabul edilmeyecek.

Sulak alanın yönetim planında hakkında özel bir hüküm bulunmayan faaliyetler için izin belgesi düzenlenmeyecek.