Sultangazi Belediyesi'nin 2023 bütçesi onaylandı

Sultangazi Belediye Meclisi '2023 Mali Yılı Bütçesi' için toplandı. Oturumda 1 milyar 634 milyon liralık 2023 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. İlçe sakinlerinin menfaatleri göz önünde tutularak gerçekçi bir bütçenin hazırlandığına dikkat çeken Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, meclis üyelerinin sorularına da tek tek cevap verdi.

Belediye Meclis Başkan Vekili İmdat Kamacı Başkanlığı'nda yapılan oturumda 2023 Mali Yılı Bütçesi oylamaya sunuldu. Hazırlanan bütçedeki maddeler tek tek okundu, gelir-gider tahminleri meclis üyeleri ile paylaşıldı. Oylamaya sunulan 1 milyar 634 milyon liralık 2023 mali yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

BÜTÇE 'HAKKANİYET' GÖZETİLEREK HAZIRLANDI

Kürsüye çıkarak bütçeyle ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, meclis üyelerinin iddia ve sorularını da tek tek yanıtladı. Kaynakların israf edilmeden en doğru şekilde kullanılarak titizlikle hazırlanılmış bir bütçe olduğunun altını çizdi. Çalışmaları sırasında 'hakkaniyete' dikkat ettiklerini vurgulayan Dursun, "Bulunduğumuz mevkiin emanet olduğu bilinciyle hareket ediyor, 550 bin komşumuzun hakkını gözeterek hareket ediyoruz. Sultangazi'yi sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. her alanda en güçlü yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

"KAYNAĞI KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Bütçeyi hazırlarken kamu yararını merkeze aldıklarına dikkat çeken Dursun, "Kamu kaynaklarını en iyi şekilde, halkımızın yararına kullanan bir belediyeyiz. Hazır kaynak kullanmıyoruz. Kaynağı üretiyoruz, o kaynakla da şehre hizmet ediyoruz. Bütün bunları yaparken borçlanmadan, kendi iş gücümüzle bunu sağlıyoruz" diye konuştu.

70 MİLYON LİRALIK TASARRUF HAMLESİ

Belediyeye ait temizlik araçlarının öz kaynak kullanılarak satın alındığını ve 70 milyon lira tasarruf yapıldığını belirten Dursun, şehri büyük bir yükten kurtardıklarını ifade etti. Önemli olanın doğru hamle yapmak olduğunu belirten Dursun, "Kiralamak yerine satın aldığımız yeni araçlar sayesinde 70 milyon lira belediyemizin kasasında kaldı. Biz, halkın kaynaklarının israf edilmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Araçlarla ilgili çalışmamız da bunun bir göstergesidir. Birçok alanda işleri kendi bünyemize alarak tasarruf ediyor, ona gidecek kaynağı da ihtiyaç sahiplerimize yönlendirmiş oluyoruz. Böylece sosyal yardımlarımızın sayısını artırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.