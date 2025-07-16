SunExpress'e Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, British Safety Council tarafından düzenlenen 2025 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde "Üstün Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahı alanında sektörün en saygın ödülleri arasında yer alan British Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde önemli bir başarıya imza attı.

Bu yıl 67'ncisi gerçekleştirilen etkinlikte ödüller, Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, 45 ülkeden 789 kuruluş, iş yerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturma yönündeki çabaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

SunExpress, iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahı alanındaki uluslararası standartlara uygun uygulamalarıyla bu yıl da Üstün Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Şirket, bu ödülü 2023 ve 2024'ün ardından üst üste 3. kez kazanarak bu alandaki başarısını pekiştirdi.