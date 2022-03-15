SunExpress'ten küresel salgına rağmen 2021'de 59 milyon avro kâr - Son Dakika

SunExpress, Kovid-19 küresel salgınının havacılık sektörü üzerinde devam eden etkilerine rağmen geçen yılı 59 milyon avroluk karla tamamladı.

Şirketin, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen yıllık basın değerlendirme toplantısında konuşan SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, güçlü finansal yapılarıyla 2022'de büyüme stratejisini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin seyahat etmek için en cazip destinasyonlardan biri olduğunu göstermek için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Kownatzki, en zorlayıcı dönemlerde bile ülkenin turizm merkezlerine erişimi mümkün kıldıklarını, aileleri bir araya getirmeye devam ettiklerini ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının memleketlerine ve sevdiklerine kavuşabilmelerini sağladıklarını anlattı.

Kownatzki, "SunExpress olarak elde ettiğimiz bu başarı, başta Türkiye hükümeti ve ilgili makamlar tarafından atılan hızlı ve cesur adımlar, çalışanlarımızın özverili çabaları ve bize güvenmeye devam eden sadık yolcularımız sayesinde gerçekleşti." dedi.

Geçen yılı salgına rağmen 59 milyon avroluk karla kapattıklarının bilgisini veren Kownatzki, 2021'de yüzde 75 doluluk oranıyla 6 milyon yolcu taşıdıklarını bildirdi.

Sun Express'ten 25 yeni rota, 16 binden fazla ek sefer

Max Kownatzki, SunExpress'in Kovid-19 sürecinde en az sefer iptali yapan şirket olduğunu belirterek, "2021 yılı bizim için çok iyi geçti. 8 milyon koltuk sayısına ulaştık. Şu anda Antalya'dan 50, İzmir'den 35 noktaya uçuyoruz." diye konuştu.

SunExpress'in 2022 yaz sezonunda toplamda 25 yeni rota ve ek 16 bin 250 seferle tarihindeki en geniş uçuş ağına ulaşacağını dile getiren Kownatzki, Türkiye'den 30 ülkedeki 175'ten fazla noktaya aktarmasız uçuş sunduklarının bilgisini verdi.

Kownatzki, tarifeli uçuşlarla Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan hava yolu olduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm Türkiye'ye en fazla turist getiren bir numaralı turist hava yolu olma hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz. Zengin tarihi ve kültürü, eşsiz mutfağı ve aynı anda farklı iklim koşullarıyla ziyaretçilerine sınırsız alternatif sağlayan Türkiye'nin sadece yazın değil her mevsim sunacağı çok şey var. Turizmi deniz tatilinin ötesine taşıyarak Türkiye'yi yılın her döneminde ziyaret edilen bir ülke haline getirmek adına canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

"Bu yıl, salgın öncesi seviyeleri aşacağız"

SunExpress CEO'su Kownatzki, Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarına odaklandıklarını belirterek, seyahat talebinin yaz sezonu yaklaştıkça güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Kownatzki, "2022'de bu sahil kentlerine yaptığımız uçuşlarda salgın öncesindeki seviyeleri aşarak, 2019'a göre kapasitemizi daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Kapasite artışının yanı sıra yeni dış hat destinasyonlarıyla bu şehirlere daha fazla bağlantı sunacağız." şeklinde konuştu.

SunExpress'in Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından yeni eklenen 20 destinasyonla birlikte 52 noktaya 33 bin uçuş gerçekleştireceğini dile getiren Kownatzki, şu bilgileri verdi:

"2022 yazında, geçen yıla kıyasla 1.250 adet daha fazla uçuşla 14 Anadolu kentinden Avrupa'nın 18 şehrine direkt tarifeli seferler sunacağız. Anadolu-Avrupa uçuş ağına eklenen 5 yeni dış hat rotasını Ankara-Kopenhag, Samsun- Viyana, Zonguldak- Dortmund, Ordu-Düsseldorf ve Kayseri-Viyana oluşturuyor. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızı memleketleri ve sevdikleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. 2022'de de Anadolu kentlerinin yerel turizmine ve ekonomisine destek olmaya devam edeceğiz."

"Türk turizminin güçlü destekçisiyiz"

Max Kownatzki, SunExpress'in, Türkiye ile Avrupa arasındaki direkt uçuşlarıyla Türk turizminin güçlü bir destekçisi olduğunu belirterek, kapasite ve uçuş sayılarındaki artışın, uçuş ağındaki ve filodaki genişlemenin, yeni eklenen destinasyon ve bağlantıların turizmin güçlü toparlanmasına yönelik güvenlerinin yansıması olduğunu söyledi.

Kownatzki, "2022'de her zamankinden daha fazla kapasite artışıyla Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına destek olmak için üzerimize düşeni yapacağız. Türkiye'nin turizm elçisi rolünü üstlenmeye ve Türk turizmi için güvenilir bir hava yolu ortağı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Filomuza 8 yeni uçak katmayı planlıyoruz"

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise bu yıl 8 yeni uçağı filolarına katmayı planladıklarını belirterek, 100 yeni personel istihdam edeceklerini söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin bir soru üzerine Çalışkan, her türlü krize karşı hazır olduklarını, konuya ilişkin ilgili tarafların katılımıyla koordinasyon toplantısı yaptıklarını ve bunu tekrarlayacaklarını, olumsuz senaryolara karşı tüm önlemleri aldıklarını anlattı.