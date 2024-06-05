Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılın ilk ürünü arpa geleneksel yöntemle satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılın ilk ürünü arpa geleneksel yöntemle satıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılın ilk ürünü olan arpa, Ticaret Borsası'nda geleneksel yöntemle satıldı. Toplamda 40 ton arpa, farklı çiftçilere ait ton başına farklı fiyatlarla satıldı. Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, hasat sezonunun bereketli geçmesini diledi.

05.06.2024 19:23
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılın ilk ürünü arpa, Ticaret Borsası'nda geleneksel yöntemle satıldı.

Tirkeş köyünden Ali Baysa'ya ait 3 ton arpanın tonu 7,710 TL'den, Süleyman Dökmetepe'ye ait 8 ton arpanın tonu 7,230 TL den, Arslan Çoruk'a ait 3 ton arpanın tonu 7,595 TL'den, Mehmet Çataloğlu'na ait 4 ton arpanın tonu 7,705 TL'den, Ali Zeyrek'e ait 13 ton arpanın tonu 7,775 TL'den, Cemalettin Baysa'ya ait 3 ton arpanın tonu 7.440 TL'den ve Ali Yördem'e ait 6 ton arpanın tonu 7,590 TL'den satıldı.

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, "2023-2024 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, çiftçi ve esnaflarımızın kazançlarının bereketli ve Rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamalarını nasip etmesini dilerim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılın ilk ürünü arpa geleneksel yöntemle satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılın ilk ürünü arpa geleneksel yöntemle satıldı - Son Dakika
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