Sürdürülebilir Finans Konferansı Borsa İstanbul'da

Ekonomi

Borsa İstanbul, Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Finans ve Sorumlu Yatırım Konferansı, Borsa İstanbul'da yapıldı.

Konferansa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Osman Çelik ile Abdullah Erdem Cantimur, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanı Hasan Özçelik, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Güler Aras ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Güler Aras'ın moderatörlüğünü yaptığı "Sürdürülebilirlik Standartlarına Uyum ve Değer Yaratan İşbirlikleri" başlıklı bir panel düzenlendi.

Tescil Edilmiş Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği (ACCA) İcra Kurulu Başkanı Helen Brand, World Benchmarking Alliance (WBA) Başkanı Paul Druckman, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Baş Standartlar Sorumlusu Bastian Buck, ESMA Kurumsal Finans ve Raporlama Birimi Başkanı Isabelle Grauer-Gaynor ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) yönetim Kurulu Üyesi Veronika Pountcheva'nın katıldığı panelde, sürdürülebilirlik alanda kurumlarının neler yaptığını anlatan katılımcılar, küresel anlamda işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Standartların belirlenmesinde diyaloğun önemine işaret edilen panelde, sürdürülebilirlik standartlarına uyum ve işbirliğinin dünya için kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

ERTA Başkan Yardımcısı Ediz Günsel'in moderatörlüğünü yaptığı "Yeşil Büyümenin Yarattığı Fırsatlar ve Başarının Yol Haritası" başlıklı panele ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Program Yönetimi Dairesi Başkanı Nazlı Saylam Bölükbaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer, KGK Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Başkanı Gülşah Günay, SPK Baş Hukuk Uzmanı Zeynep Cantimur Kavaklı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Berk Mesutoğlu ve Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Araştırmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülizar yavaş katıldı.

Konferansın son paneli, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay moderatörlüğünde yapıldı. "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Sürdürülebilir Finansman Çözümleri" başlıklı panele Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve eski TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) Üst Yöneticisi (CEO) Murat Bilgiç, Şekerbank CEO'su Aybala Şimşek Galpin, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası CEO'su İbrahim Öztop, Koton CEO'su Bülent Sabuncu ve Akçansa CEO'su Vecih Yılmaz katıldı.

Cansen Başaran-Symes, panelde yaptığı konuşmada, küresel tedarik zincirlerinde yeşil ekonomiye uygun üretim süreçlerinin artık zorunlu hale geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin rekabet gücünü koruması için bu dönüşüm sürecini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin iş dünyası için AB'nin çok önemli bir pazar olduğunu ifade eden Başaran-Symes, "AB ile iş yapmak istiyorsak yol haritamız oldukça net. Özellikle sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum sağlamak büyük önem taşıyor." dedi.

Küçük işletmeler olarak görünen girişimcilerin Türkiye'nin yeşil ekonomiye dönüşümde önemli bir rol oynadığına işaret eden Başaran-Symes, "Dünya Bankasının raporuna göre çevre dostu ve yüksek teknoloji ürünlerinin rekabetçi bir şekilde üretilip ticaretini yapma potansiyeline sahip en yüksek ülkelerden biri Türkiye. Demek ki potansiyel var. İş dünyası olarak görevimiz bu potansiyelin içini doldurmak." ifadelerini kullandı.

"Kullandırılan kredilerin yüzde 85'i EGS bağlantılı"

TSKB CEO'su Bilgiç ise ticaret savaşlarının yarattığı zorluklara rağmen Türkiye'nin rekabet avantajlarını kullanarak daha dayanıklı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Bilgiç, ticaret savaşlarının aynı zamanda önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek, finans sektörünün Türkiye'nin güçlü yönlerini öne çıkarmada kritik bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Türk bankacılık sektörünün oldukça gelişmiş olduğunu ifade eden Bilgiç, "TSKB olarak, sürdürülebilirlik denildiğinde, bu ifadeyle özdeşleşmiş durumdayız. Sektördeki en eski özel sanayi kalkınma bankası olarak, bu alandaki çalışmalarımız uzun yıllara dayanıyor." dedi.

TSKB'nin 9 aylık döneminde toplam 1,5 milyar dolar kredi kullandırdığını ve bunun yüzde 85'inin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) bağlantılı kredilerden oluştuğunu paylaşan Bilgiç, "Neredeyse tüm kredi modüllerimize çevresel, iklimsel ve sosyal riskleri entegre etmiş durumdayız. Bu oran, Türkiye'de sürdürülebilir yatırımların giderek arttığının da bir göstergesi." şeklinde konuştu.

Şekerbank CEO'su Galpin de ABD seçimlerinin sonuçlanmasının ardından korumacı politikaların gelecek dönemde daha da artacağını ifade etti.

Bu durumun Türkiye için bir fırsat yaratabileceğine değinen Galpin, "Finans sektörü ve diğer endüstriler olarak, Avrupa'ya yakınlığımız ve AB ile dış ticarette dördüncü büyük ülke olmamız nedeniyle bu konularda daha hazırlıklıyız. Reel sektör ve finans sektörü için yurt dışı kaynak sağlama açısından önümüzdeki dönemin elverişli olacağını düşünüyorum." dedi.

Galpin, sürdürülebilirlik alanında sosyal konuların çevresel başlıklar kadar önem kazanacağını vurguladı. Sürdürülebilir finansta her bankanın farklı sorumlulukları olduğuna dikkati çeken Galpin, "Buradaki misyonumuz finansal kapsayıcılığı artırmak. Dün yeni bir sendikasyon kredisine imza attık. Yatırımcılarımızdan biri Türkiye'nin ilk özel sektör yatırımını gerçekleştirdi. Bu, Türkiye'nin öneminin arttığını ve yatırımcıların ilgisini çektiğini gösteriyor. Dünya Bankası toplantılarında da Türkiye'ye olan ilgideki artışı gözlemledik." şeklinde konuştu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası CEO'su İbrahim Öztop ise sürdürülebilir kalkınmanın temelinde sürdürülebilir finansın yer aldığını ve bunun süreci hızlandıran bir katalizör olduğunu belirtti.

Hükümetin kurduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu'nun yatırım ortamını geliştirmek adına çeşitli hedefler belirlediğini hatırlatan Öztop, tüm sektörlerin bu hedeflerin bilincinde olmasının önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

Öztop, yatırım ortamında hukukun rolüne işaret ederek, "İlgili tüm bakanlıkların bu ortamı iyileştirmek için önemli sorumlulukları bulunuyor ve bu süreçlerin tamamı sürdürülebilirlikle bağlantılı. Biz sürdürülebilir finans ile kastettiğimizde sadece ekonomik değil, sosyal boyutları da göz önünde bulunduruyoruz. Bu doğrultuda, çevresel kriterleri sağlayan firmalara finansman sağlıyoruz. Hatta bankamızda, sosyal değerlere odaklanmak için sosyal uzman istihdam ediyoruz." diye konuştu.

Konferans, ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Güler Aras'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.