SustainHUB Academy Mezunları İklim Çalışmalarına Katılıyor

26.03.2026 12:58
SKD Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle sürdürülebilirlik alanında uzmanlar yetiştirildi.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde yürütülen SustainHUB Academy, sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşan ikinci dönem katılımcılarını mezun etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programı tamamlayan profesyoneller, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) hazırlıkları kapsamında şirketlerin yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sağlayacak yetkinliklerle iş dünyasına katılıyor.

Altı modülden oluşan hibrit eğitim programı boyunca katılımcılar, sürdürülebilirlik yönetimi, yeşil pazarlama, karbon piyasalarının hukuki boyutu ve yapay zekanın sürdürülebilirlik hedeflerine entegrasyonu gibi başlıklarda kapsamlı eğitim aldı.

Programın ikinci döneminde katılımcılar, Anadolu Efes, Brisa, Eczacıbaşı Topluluğu, KPMG Türkiye, Sayın Law ve Şişecam gibi kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) stratejileri ile saha uygulamaları üzerinden vaka çalışmaları gerçekleştirdi.

Karbon yönetimi, ESG raporlama, sürdürülebilir finans ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda uzmanlaşan ve iş dünyasında "yeşil yaka" olarak tanımlanan profesyoneller, şirketlerin iklim stratejilerinin hayata geçirilmesinde önemli rol üstleniyor.

Programı tamamlayan katılımcılar, SKD Türkiye üyesi şirketlerin yöneticilerinden bir yıl boyunca bire bir mentörlük desteği alacak. Mezunlar bu süreçte şirketlerde yürütülen projeleri takip ederken, SustainHUB Academy Alumni Network aracılığıyla yeni işbirlikleri geliştirme fırsatı bulacak.

"Yeşil dönüşüm nitelikli insan kaynağı meselesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının, iş dünyası için hem büyük bir fırsat hem de önemli bir sorumluluk anlamına geldiğini belirtti.

Yeşil dönüşümün teknoloji ve finansın yanı sıra nitelikli insan kaynağı meselesi olduğunu aktaran Günsel, "SustainHUB Academy ile Türkiye'de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yeşil yaka profesyonellerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Mezunlarımızın, şirketlerin sürdürülebilirlik kapasitelerini güçlendirerek yeşil dönüşüm yolculuklarında önemli roller üstleneceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan da programın akademi ve iş dünyası arasında yol açtığı güçlü işbirliğine dikkati çekti.

Tan, global etkisi yüksek girişimci araştırma üniversitesi vizyonları ve stratejik öncelikleri arasında yer alan sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda SKD Türkiye ile yürüttükleri SustainHUB Academy'nin ikinci dönemini başarıyla tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akademik bilgi birikimiyle sektör deneyimini güçlü bir şekilde buluşturan bu program, katılımcılarına iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümüne yön verebilecek çok boyutlu yetkinlikler kazandırdı. Mezunlarımızın, ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli profesyoneller olarak şirketlerin dönüşüm yolculuğunda önemli bir rol üstleneceklerine inanıyoruz. Bu doğrultuda, üniversite-sektör işbirliklerini güçlendirmeye ve sürdürülebilirlik odağında yeni nesil bilgi ve becerilerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

