Suudi Arabistan petrolü bırakıp sinema sektörüne el attı

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan geçtiğimiz haftalarda 2060 yılına kadar gezegenin ısınmasına neden olan emisyonları ortadan kaldırma sözü vermişti. Alternatif yatırımlar arayan ülkenin yöneldiği sektörlerden biri de sinema oldu. Sinema yasağının henüz 2018'de sona erdiği ülkede bu endüstrinin önde gelen merkezlerinden biri olmak için yatırımlar hızlandırıldı.

YENİ FİLMLER GELİYOR

Marvel'in yeni Kaptan Amerika'sı Anthony Mackie'nin başrolde yer aldığı aksiyon filmi 'Desert Warrior' tamamen Suudi Arabistan'da çekiliyor ve ünlü oyuncu Gerard Butler'ın son gerilim filmi 'Kandahar' bu ay Al- Ula bölgesinde ana çekimlere başlayacak.

'Kandahar', Santa Monica, California merkezli Thunder Road ile birlikte Suudi sermayeli TV devi MBC yapım şirketleri tarafından ortak finanse ediliyor.

NETFLIX DE YATIRIM YAPTI

Netflix de Suudi Arabistan'da ciddi bir fırsat görüyor. Dijital yayın devi, Suudi stüdyo Telfaz11 ile sekiz uzun metrajlı film anlaşması imzaladı.

Oyuncu Stephen Strachan, "Baştan başladık, daha önce burada kimse yoktu ve El-Ula'yı uluslararası bir film destinasyonu haline getirmek için büyük hedeflerimiz var" dedi.

YASAKLAR GEVŞEDİ AMA ELEŞTİRİLER VAR

Veliaht Prens Muhammed bin Salman, 2017'de günlük kontrolü ele almasından bu yana bazı sosyal kısıtlamaları hafifletti. Sinema yasağının kaldırılması da bunlardan biri.

Ancak Muhammed bin Salman'ın bazı muhaliflerin cezalandırması, Cemal Kaşıkçı olayı gibi konular, bu imaj düzeltme çabalarına yoğun eleştiriler doğmasına sebep oldu.