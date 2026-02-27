TAAC Havacılık'a Murat Koç Atandı - Son Dakika
27.02.2026 19:51
Murat Koç, TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü olarak atanarak yöneticilik vizyonunu sürdürecek.

Türk savunma ve havacılık sanayisinde kritik alt sistemlerin yerlileştirilmesinde rol üstlenen TAAC Havacılık Teknolojileri'nde genel müdürlük görevine Murat Koç atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık ekosistemine yüksek teknoloji üreten marka olma vizyonuyla 2019 yılında kurulan ve Kurucu Genel Müdür Enis Ata liderliğinde iniş takımları, uçuş kontrol eyleyicileri ve kritik test sistemlerinde küresel oyuncu olan TAAC Havacılık Teknolojileri'nin üst yönetim kademesinde görev değişimi gerçekleştirildi.

Şirketin kuruluşundan bu yana genel müdürlük görevini yürüten Enis Ata, görevini Murat Koç'a devretti.

1 Mart 2026 itibarıyla görevine başlayacak olan Koç, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans eğitimlerinin ardından kariyerine akademide araştırma görevlisi olarak başladı. Savunma sanayisi sektörüne 2014 yılında Kale AR-GE bünyesinde tasarım mühendisi olarak adım atan Koç, teknik sahadaki yetkinliğini yöneticilik vizyonuyla birleştirdi.

2015 yılında Altınay Savunma Grubu çatısı altına katılan Murat Koç, 10 yılı aşkın süredir grupta çeşitli projelerin hayata geçirilmesinde görev üstlendi. Altınay Savunma ve TAAC Havacılık bünyesinde sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, Proje ve İş Geliştirme Direktörü, Program Yönetimi ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Koç, TAAC Havacılık Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevinden önce son olarak DASAL Havacılık Teknolojileri'nin Genel Müdürü (Mart 2024 - Şubat 2026) olarak görev yapıyordu.

İleri düzeyde İngilizce bilen, evli ve iki çocuk babası Murat Koç, TAAC Havacılık Teknolojileri'nin küresel rekabet gücünü artırma, mühendislik altyapısını genişletme ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki milli platformlar için yenilikçi alt sistem çözümleri üretme hedeflerine liderlik edecek.

Atamaya ilişkin TAAC Havacılık Teknolojileri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Vizyonu, kararlılığı ve yüksek sorumluluk bilinciyle organizasyonumuzun temellerini atmış, kültürünü şekillendirmiş ve TAAC şirketimizin bugün bulunduğu güçlü konuma gelmesinde büyük emekleri olan Enis Ata'ya teşekkür ediyor, şirketimizin küresel vizyonunu daha da ileri taşıyacak olan yeni Genel Müdürümüz Murat Koç'a yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

