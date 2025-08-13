TAB Gıda'nın Net Karı Yüzde 9,3 Artışla 1,1 Milyar Lira - Son Dakika
Ekonomi

TAB Gıda'nın Net Karı Yüzde 9,3 Artışla 1,1 Milyar Lira

13.08.2025 16:35
TAB Gıda, 2025 ikinci çeyrek net karını yüzde 9,3 artırarak 1,1 milyar liraya ulaştı.

TAB Gıda'nın 2025'in ikinci çeyreğindeki net karı, yüzde 9,3 artışla 1,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Finansal ve operasyonel açıdan önemli bir performans sergileyen şirketin sistem genelindeki satışları (kendi işletmeleri ve franchise restoranları dahil) yüzde 47 artışla 15,8 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemde yüzde 9,3 ciro artışı kaydeden TAB Gıda'nın faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 4,1 yükselerek 2,5 milyar lirayı buldu. Karlı büyüme stratejisini ve operasyonel disiplinini FAVÖK marjını yüzde 23 seviyesinde gerçekleştirerek gösteren şirketin, net karı ise yüzde 9,3 artışla 1,1 milyar lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden TAB Gıda Finans, Mali İşler, Franchise Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, operasyonel güç, ölçek avantajı ve yenilikçi ürün stratejileriyle büyüme ivmelerini koruduklarını belirtti.

İkinci çeyrekteki 58 açılışla, yılın ilk yarısındaki toplam restoran açılış sayısını 89'a çıkardıklarını aktaran Çetinkaya, "Böylece, toplam restoran sayımız 1906'ya ulaştı. Franchise restoranların portföyümüzdeki payı, yüzde 46 ile şirket tarihimizdeki en yüksek seviyeye çıktı. Pazardaki fırsatları değerlendirmek amacıyla 2025 yılı restoran açılış hedefimizi 180'den 250-300 aralığına yükselttik." ifadelerini kullandı.

Güçlü bilanço yapısını ve nakit pozisyonlarını korumaya devam etiklerine değinen Çetinkaya, finansal borçlarının çok az seviyede olmasının, büyüme stratejilerini güvenle sürdürmelerine imkan tanıdığını kaydetti.

"İşlem sayımız yüzde 15 artışla 66 milyona ulaştı"

TAB Gıda Pazarlama ve Strateji, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sinan Ünal da söz konusu dönemde toplam işlem sayılarının yüzde 15 artışla 66 milyona ulaştığını aktardı.

Müşterilerin ekonomik menülere yoğun ilgi gösterdiğini, premium ürünler ve yeni tanıtımların ortalama sipariş tutarının artmasına katkı sağladığını belirten Ünal, şöyle devam etti:

" Popeyes'teki soslu kanatlar, Usta Dönerci'deki kase menüler ve tüm markalarımızdaki soğuk içecek serileri, kısa sürede büyük beğeni topladı. Dijital satışlarımız, ikinci çeyrekte toplam satışlarımızın yüzde 48'ini oluşturdu. Sistem genelinde kurulumunu tamamladığımız 2 binin üzerindeki self-servis sipariş ekranıyla hem müşteri deneyimini iyileştiriyor hem de sipariş başına harcamaları artırıyoruz. Tıkla Gelsin, QR kod ve self-servis ekran kanallarımızın hızlı büyümesi, karlılığımıza önemli katkı sağlamaya devam ediyor."

"Dijitalleşme yatırımlarını sürdüreceğiz"

TAB Gıda Operasyon, İnsan Kaynakları, İç Denetim, İdari İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdürü Gökhan Asok, 2025'in ikinci çeyreğindeki başarılarının, başta insan kaynağı olmak üzere tüm paydaşların sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Yılın geri kalanında stratejik hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerini aktaran Asok, dijitalleşme yatırımlarını ve müşteri odaklı yenilikleri artırmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Operasyonel verimliliği ve karlılığı destekleyen uygulamalara öncelik verirken, yeni açılışlarla ve mevcut müşteri tabanında ziyaret sıklığını artırarak büyümeyi pekiştirmeyi hedeflediklerine değinen Asok, şunları kaydetti:

"Bu başarılı çeyreği, franchise iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımıza güvenleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışarak TAB Gıda'yı daha güçlü bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAB Gıda'nın Net Karı Yüzde 9,3 Artışla 1,1 Milyar Lira

SON DAKİKA: TAB Gıda'nın Net Karı Yüzde 9,3 Artışla 1,1 Milyar Lira - Son Dakika
