TAG, Darüşşafaka Lassa'nın Sponsoru Oldu - Son Dakika
TAG, Darüşşafaka Lassa'nın Sponsoru Oldu

08.04.2026 12:10
TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı ile 2027'ye kadar işbirliği anlaşması imzaladı.

Martı'nın paylaşımlı yolculuk hizmeti TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nın sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı ile 2025-2026 sezonunun kalanını ve 2026-2027 sezonunun tamamını kapsayan işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında TAG, Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nın sahadaki yolculuğuna eşlik edecek.

İşbirliğiyle TAG'ın basketbol atmosferinde taraftarlarla bağını güçlendirmesi, sporu ve gençleri destekleyen çalışmalarını sürdürmesi ve eğitimde fırsat eşitliği vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirtti.

Gençlerin ve sporun yanında durmayı kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Öktem, "1914'te kurulan Darüşşafaka Spor Kulübü, her çocuğa eşit imkanlar sunma anlayışıyla sporda da fırsat eşitliğini savunarak uzun yıllardır amatör sporculara gelişim imkanı tanımakta, özgüvenli, çağdaş ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmektedir. Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'nın sahadaki her başarısının, geleceğe umutla bakan gençlerin hikayesine katkı sağladığına inanıyoruz. Bu yolculukta onların yanında olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz." değerlendirmelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAG, Darüşşafaka Lassa'nın Sponsoru Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: TAG, Darüşşafaka Lassa'nın Sponsoru Oldu - Son Dakika
Advertisement
