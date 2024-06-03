TAİB, SOCAR'ın İsrail'e petrol satışı iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

TAİB, SOCAR'ın İsrail'e petrol satışı iddialarına tepki gösterdi

TAİB, SOCAR\'ın İsrail\'e petrol satışı iddialarına tepki gösterdi

Türkiye'deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği (TAİB) Yönetim Kurulu, SOCAR'ın İsrail'e ham petrol sattığı yönündeki iddialar nedeniyle hedef alınmasına tepki gösterdi. Birlikten yapılan açıklamada, SOCAR'a yapılan itibarsızlaştırma çabalarının en sert şekilde kınandığı belirtildi. Açıklamada, şirkete atılan iftiraların Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bozma amacı taşıdığının altı çizilerek, TAİB olarak gerek sosyal medya üzerinden gerekse fiziksel olarak gerçekleşen tüm saldırıları en sert ve net şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

03.06.2024 15:41
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Türkiye'deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği (TAİB) Yönetim Kurulu, SOCAR'ın İsrail'e ham petrol sattığı yönündeki iddialar nedeniyle hedef alınmasına tepki gösterdi.

Birlikten yapılan açıklamada, SOCAR'a yapılan itibarsızlaştırma çabalarının en sert şekilde kınandığı belirtildi.

SOCAR'ın Türkiye'ye bu zamana kadar en büyük dış yatırımı gerçekleştiren şirket olduğuna işaret edilen açıklamada, "SOCAR, Haydar Aliyev'in 'İki devlet, bir millet' sözünün ekonomik ve stratejik olarak en büyük destekçisidir. İki kardeş ülkenin birlikteliğinin en önemli simgelerinden biri olan SOCAR, Türkiye'nin stratejik çıkarlarına katkı sağlayan mega yatırımlar ve sosyal projeler hayata geçirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şirkete atılan iftiraların Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bozma amacı taşıdığının altı çizilerek, "TAİB olarak gerek sosyal medya üzerinden gerekse fiziksel olarak gerçekleşen tüm saldırıları en sert ve net şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Birliğimizin kurucu üyelerinden SOCAR'la en derin dayanışma duygularımızı paylaşıyor, SOCAR'a yapılan bu saldırıları tüm Azerbaycanlılara ve Türkiye'deki Azerbaycan iş dünyasına yapılmış sayıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TAİB, SOCAR'ın İsrail'e petrol satışı iddialarına tepki gösterdi - Son Dakika

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