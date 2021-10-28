Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar?

Merkez Bankası'nın 21 Ekim tarihinde politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen indirimle faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Bu bağlamada son dakika gram altın ne kadar? Altın düşer mi? Altın neden düşüyor? Çeyrek kaç para? Altın fiyatları neye göre belirlenir?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dün 548,8 lira ile kapanış yaparken, bugün sabah saatlerinde gram altın 551,2 liradan alıcı buluyor.

Gram altın alış: 551,3

Gram altın satış: 551,8

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

27 Ekim Çarşamba günü 889,0 liraya kapanış yapan çeyrek altın, bu sabah itibariyle 905,0 liradan satılıyor.

Çeyrek altın alış: 883,0

Çeyrek altın satış: 905,1

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.