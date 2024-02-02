Tapu ve Kadastro Samsun Bölge Müdürlüğü 2023 yılında 773 milyon 506 bin TL gelir elde etti

Tapu ve Kadastro Samsun (10.) Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan 414 bin 169 adet işlemden toplam 773 milyon 506 bin TL gelir elde edildi.
Bölge müdürlüğü tarafından Samsun il ve ilçelerinde 2023 yılında toplam bin 189 birimin kadastrosu yapılarak, kadastro çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Ayrıca 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları 436,46 hektar alanda devam ediyor. 2024 yılında ise 138 birimde 2/b kullanım kadastrosu çalışmaları planlanıyor.
2023 yılı sonu itibari ile tapu müdürlüklerinde illere göre yevmiye sayısı ile devlete sağlanan tapu harcı, döner sermaye ve damga vergisi geliri Samsun'da 414 bin 169 adet işlemde tapu harç geliri 668 milyon 253 bin TL, döner sermaye geliri 101 milyon 276 bin TL ve damga vergisi de 3 milyon 977 bin TL olmak sureti ile toplam 773 milyon 506 bin TL olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN
İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 artarken, gömlek fiyatı yüzde 13,92 azaldı. Diğer artış yaşanan ürünler arasında diş tedavi ücreti, kapıcı ücreti, otobüs bilet ücreti, röntgen çekim ücreti, laboratuvar tahlil ücretleri, yeşil soğan ve kıvırcık salata yer aldı. Azalış gösteren diğer ürünler ise takım elbise, ceket, portakal, palto ve otel oda konaklama ücreti oldu.
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
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