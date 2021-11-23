Üye Girişi
Tarihi ilçe Hınıs'ın çehresi Kudaka ile değişiyor - Son Dakika

Tarihi ilçe Hınıs'ın çehresi Kudaka ile değişiyor

23.11.2021 16:50
Tarihi ilçe Hınıs'ın çehresi Kudaka ile değişiyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "2021 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2" kapsamında Hınıs Belediyesi tarafından sunulan "Tarihi İlçe Hınıs'ın Çehresi Değişiyor" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "2021 yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2" kapsamında Hınıs Belediyesi tarafından sunulan "Tarihi İlçe Hınıs'ın Çehresi Değişiyor" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Toplam bütçesi yaklaşık 1 milyon 66 bin TL olan ve 800 bin TL'si KUDAKA tarafından finanse edilecek projeyle, turizm odaklı çalışmalar yürütülebilmesi adına belediye sınırları içerisinde yer alan ve belediyeye ait boş alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılarak ilçe turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren arasında imzalanan proje kapsamında; belediyeye ait ve atıl durumda olan bölgenin canlandırılarak ziyarete açılması, ilçe halkı, yerli ve yabancı turistler için mesire alanları oluşturulması, ayrıca çocukların unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak ailelerinin takip edeceği şekilde zaman geçirmelerini sağlayacak çocuk sokağının hayata geçirilmesi planlanıyor. - ERZURUM

Tarihi ilçe Hınıs'ın çehresi Kudaka ile değişiyor
Tarihi ilçe Hınıs'ın çehresi Kudaka ile değişiyor
Tarihi ilçe Hınıs'ın çehresi Kudaka ile değişiyor

Hınıs Belediyesi, Türk Lirası, Hisarcık, Hınıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarihi ilçe Hınıs'ın çehresi Kudaka ile değişiyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

AKP Manisa Milletvekili Aydemir: Soğan ekmek yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz 16:38 AKP Manisa Milletvekili Aydemir: Soğan ekmek yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan 15:56 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız 15:36 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:42 Son Dakika: Bolu Belediyesi'nin göçmenlere yönelik aldığı yeni kararı hakkında inceleme başlatıldı
16:37 AKP Manisa Milletvekili Aydemir: Soğan ekmek yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz
16:26 Selahattin Demirtaş'tan 'Boji'li dolar yorumu: Bence döviz bürolarının önünden geçme Boji
16:18 Şahan Gökbakar'dan dolar yorumu: Türk Liramız için çok üzülüyorum!
16:15 Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum
16:07 Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir
15:56 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan
15:54 60 yaşındaki Hatice Aslan'dan muhteşem pozlar
15:54 Tuzla'da kentsel dönüşüm sürüyor: İlk kazma vuruldu!
15:51 Dolar'daki artışa ekonomistler ne diyor?
Son Dakika: Bolu Belediyesi'nin göçmenlere yönelik aldığı yeni kararı hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Bolu Belediyesi'nin göçmenlere yönelik aldığı yeni kararı hakkında inceleme başlatıldı         
16:43
Ölen gazinin oğlu Valilik önünde bileklerini kesti: İşe girmek istiyorum Ölen gazinin oğlu Valilik önünde bileklerini kesti: İşe girmek istiyorum         
16:24
Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor! İlk kepçeyi Belediye Başkanı Şadi Yazıcı vurdu Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor! İlk kepçeyi Belediye Başkanı Şadi Yazıcı vurdu         
15:47
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 16:55:09. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi ilçe Hınıs'ın çehresi Kudaka ile değişiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement