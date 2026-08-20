Tarım-GFE Yıllık %32,06 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarım-GFE Yıllık %32,06 Arttı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %32,06, aylık ise %0,92 azaldı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,06 arttı, aylık yüzde 0,92 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,92 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,06 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,02 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,20 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,93 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,88 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 21,49 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 50,99 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,88 artış ile bina bakım masrafları oldu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım-GFE Yıllık %32,06 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Hatay’da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı Hatay'da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı
Suriye’nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü
Sandıklı’da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Sandıklı'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Bir ilimiz alarm durumunda Ölü sayısı maalesef 13’e yükseldi Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

11:00
335 bin TL’ye otomobil geliyor Üstelik şarj derdi de olmayacak
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:30
Altın fiyatları uçuşta Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
10:29
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz İşte muhtemel 11’ler ve tüm detaylar
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz! İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 11:16:34. #7.13#
SON DAKİKA: Tarım-GFE Yıllık %32,06 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.