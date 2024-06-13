Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ, Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tescil edildiğini bildirdi

Ekonomi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Afyonkarahisar'daki Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adına tescil edildiğini bildirdi.

Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, grup iştiraklerinden Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı yapmak ve üretici ortaklarının menfaatlerini en üst seviyede korumak amacıyla kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şirketin büyüme hedefleri kapsamında, yeni yatırım ve tesis satın alma alternatiflerinin yetkili kurullarca yapılan çalışmalar ve bağımsız kuruluşlara hazırlatılan raporlar ışığında tüm detaylarıyla değerlendirildiği ifade edildi.

Afyonkarahisar'da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ entegre üretim tesislerinin, cebri icra yoluyla satışının ilanı üzerine şirketin de ihaleye katılma kararı aldığı belirtilen açıklamada, ilgili kurumlara tüm müracaatların eksiksiz yapıldığı ve resmi izinlerin alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cebri satış ihalesi, Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından İcra ve İflas Kanunu hükümlerine uygun olarak açık ve şeffaf bir şekilde tüm kamunun bilgisine ve isteklilerin katılımına açık bir biçimde ilan edilmiş, söz konusu ihaleye en yüksek teklif şirketimizce verilmiştir. İhaleyle ilgili tüm yasal süreçler şeffaf bir şekilde tamamlanmış olup tesis 12 Haziran tarihi itibarıyla Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ şirketimiz adına tescil edilmiştir."