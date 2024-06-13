Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ, Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tescil edildiğini bildirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ, Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tescil edildiğini bildirdi

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adına tescil edildiğini duyurdu. Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı sağlamak ve üretici ortaklarının menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuştur. Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırım ve tesis satın alma alternatifleri değerlendirilmiş ve Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin entegre üretim tesislerinin satışına katılma kararı alınmıştır. İhale süreci tamamlanarak tesis, 12 Haziran tarihi itibarıyla Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adına tescil edilmiştir.

13.06.2024 11:51
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Afyonkarahisar'daki Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ adına tescil edildiğini bildirdi.

Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, grup iştiraklerinden Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı yapmak ve üretici ortaklarının menfaatlerini en üst seviyede korumak amacıyla kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şirketin büyüme hedefleri kapsamında, yeni yatırım ve tesis satın alma alternatiflerinin yetkili kurullarca yapılan çalışmalar ve bağımsız kuruluşlara hazırlatılan raporlar ışığında tüm detaylarıyla değerlendirildiği ifade edildi.

Afyonkarahisar'da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ entegre üretim tesislerinin, cebri icra yoluyla satışının ilanı üzerine şirketin de ihaleye katılma kararı aldığı belirtilen açıklamada, ilgili kurumlara tüm müracaatların eksiksiz yapıldığı ve resmi izinlerin alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cebri satış ihalesi, Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından İcra ve İflas Kanunu hükümlerine uygun olarak açık ve şeffaf bir şekilde tüm kamunun bilgisine ve isteklilerin katılımına açık bir biçimde ilan edilmiş, söz konusu ihaleye en yüksek teklif şirketimizce verilmiştir. İhaleyle ilgili tüm yasal süreçler şeffaf bir şekilde tamamlanmış olup tesis 12 Haziran tarihi itibarıyla Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ şirketimiz adına tescil edilmiştir."

Kaynak: AA

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Bitkisel yağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ, Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tescil edildiğini bildirdi - Son Dakika

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