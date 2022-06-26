Tarım sektörü ilk mezunlara sahip çıkıyor - Son Dakika
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Tarım sektörü ilk mezunlara sahip çıkıyor

26.06.2022 10:33
Tarım sektörü ilk mezunlara sahip çıkıyor

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, tarım alanında eğitimi önceleyen, ilk mezunlarını veren TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gençlerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, tarım alanında eğitimi önceleyen, ilk mezunlarını veren TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gençlerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Menevşe, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bu yıl ilk mezunlarını verdiğini belirterek, "Tarım alanında eğitimi önceleyen meslek lisemiz ilk mezunlarını verdi. Okulumuz önümüzdeki yıllarda da gençlerimizin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam edecek. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diğer liselerdeki müfredata ek olarak tarım alanına yönelik teknik eğitimiyle fark oluşturuyor, proje okulu olarak önemli roller üstleniyor" dedi.

Sektör temsilcilerinin mezunları hemen istihdam etmeye hazır olduğunu kaydeden Menevşe, "Bu bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır. Geleceğin mesleği olarak görülen ve yeni neslin tercihleri arasında yer alan tarım sektörünün eğitim yuvası olan meslek lisemiz; sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektedir. Mesleki eğitim ile reel sektörün ihtiyaçlarının birbirine entegre edilmesini hedefleyerek yola çıktığımız meslek lisemizin geldiği nokta bizleri bir hayli sevindirmektedir" diye konuştu.

ATO Başkanı Atila Menevşe, meslek seçiminin hayatın en önemli kararlarından biri olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Günümüzde meslek sahibi olmak istihdam için en önemli konudur. Hem sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, hem de geleceğini topraktan kazanmak isteyen meslek sahibi gençler yetiştirebilmek adına bu yola çıktık ve okulumuzu tercih eden öğrencilerimize her zaman destek olduk. ATO olarak biz de sektördeki diğer STK'lar da okulumuzu tercih eden öğrencilere öncelikli burs olanağı sunuyor. Okulumuzun yönetimi ile sürekli temas halindeyiz ve okulumuzun tanıtımı için her dönem çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl da lise tercihi yapacak olan öğrencilere ve velilere çağrıda bulunarak, tercihlerini TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yana kullanmaya davet ediyorum. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler, seçecekleri alanla ilgili bilgi, beceri kazanmalarının yanında, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri adına donanımlı ve kaliteli bir eğitim alacaklar. Bu sayede, mezun olduktan sonra şu an tarım sektöründe ciddi bir ihtiyaç haline gelen ara elaman açığı nedeniyle iş bulma sorunu yaşamayacaklar." - ADANA

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Atila Menevşe, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım sektörü ilk mezunlara sahip çıkıyor - Son Dakika

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