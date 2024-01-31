Tarım Sigortaları Sistemi\'nden tekamül eğitimleri

Tarım Sigortaları Sistemi tarafından 29-30 Ocak tarihlerinde tekamül eğitimleri gerçekleştirildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamındaki yeni uygulamaların tanıtılması ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin bilgi birikimlerine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen tekamül eğitimleri Giresun ve Samsun'da devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Bekir Engürülü, tarım sigortalarında 2023 yılını değerlendirerek, 2024 yılı beklentileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nü temsilen eğitim toplantılarına katılan Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı'ndan Ahmet Savaş İntişah ise son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak artan doğal afetlere karşı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından artan önemini vurgulayarak, eksperlerin sistemin gelişimindeki katkısına dikkati çekti.
Giresun ve Samsun'da düzenlenen tekamül eğitim programları kapsamında, hasar tespit, risk inceleme işlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususları, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı yenilikleri başlıklı sunumlar gerçekleştirilerek eksperlerin soruları yanıtlandı.
Gazze'yi kan gölüne çevirip 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail skandallarına bir yenisini daha ekledi. Gözaltına alınarak ters kelepçe takılıp gözleri bağlı olan Filistinlilerinin fotoğrafını paylaşan Savunma Bakanlığı, fotoğrafın arka planında ise Kur'ân-ı Kerîm'de geçen "Ve tufan onların günahlarını silip süpürdü" ifadelerini kullandı. Jerusalem Post gelişmeyi "Mesaj açık; Fotoğraftaki kişiler günahlarının bedelini ödeyen failler" manşetiyle duyurdu.
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Karısını kaçıran adamdan intikam almak isteyen Doğan Gözler, ailenin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdı. Acılı babaanne ve annenin Esra Erol'daki yardım çağrısının ardından küçük kız alıkonulduğu evde bulunurken Gözler de tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadını öldüren ve çocuğunu ağır yaralayan şüpheli, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Olayın ardından kadının tedavisi sürerken, katilin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okutmasının ardından 2011 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e övgüler dizdiği anlara ait video yeniden gündem olan Bekir Bozdağ, "Terör vasfı olmadığı dönemlerde herkesin söylediklerini bir çıkartırsak, yarıştırırsak neler olur" diye konuştu.
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