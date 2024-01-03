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Tarım ve Orman Bakanı: Kırsal kalkınma projelerine 4.7 milyar lira hibe desteği sağlandı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı: Kırsal kalkınma projelerine 4.7 milyar lira hibe desteği sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirterek, bu desteklerle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişinin istihdam edildiğini bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından, kırsal kalkınma desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı: Kırsal kalkınma projelerine 4.7 milyar lira hibe desteği sağlandı
03.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:36
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirterek, bu desteklerle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, kırsal kalkınma desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Geçen yılı "kırsal yatırımların yılı" yaptıklarını vurgulayan Yumaklı, "Geçen yıl, kırsal kalkınma projelerine 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık. Bu desteklerimizle hayata geçirilen projeler sayesinde 13 bin 481 kişi istihdam edildi. Kırsal yatırımlar için hibe desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, IPARD Programı kapsamında 3 bin 375 projeye 3 milyar lira hibe verildiğini ve 7 bin 200 kişi istihdam edildiğinin altını çizerek, "Kırsal Kalkınma Programlarının Desteklenmesi Projesiyle 495 projeye, 648 milyon lira hibe desteği verilerek, 2 bin 84 kişi istihdam edildi. Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi çerçevesinde 6 bin 522 projeye 609 milyon lira destek sağlandı. Projeler 749 bin dekarda uygulandı." ifadelerini kullandı.

Uzman Eller Projesiyle 1292 girişimciye 320 milyon lira hibe verildiğini aktaran Yumaklı, dış kaynaklı kırsal kalkınma projeleri ile 131 milyon lira hibe desteği verilerek 2 bin 905 kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı: Kırsal kalkınma projelerine 4.7 milyar lira hibe desteği sağlandı - Son Dakika


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