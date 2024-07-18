Tarım ve Orman Bakanı: Veteriner Yol Kontrol İstasyonlarıyla Hayvan Taşımaları Kontrol Altına Alınacak

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarıyla hayvan taşımalarını kontrol altına alacaklarını belirterek, "Bu ve benzeri tedbirlerle ülke ekonomisi için son derece büyük bir problem olan hayvan hastalıklarını da engellemiş olacağız." dedi.

Yumaklı, AA muhabirine Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yapımı devam eden veteriner yol kontrol denetim istasyonunda yaptığı değerlendirmede, "Hayvancılık Yol Haritası"nın en önemli başlıklarından birisinin de hayvan hastalıklarıyla mücadele olduğunu söyledi.

Çalışmalar kapsamında aşılama periyotlarının değiştirilmesinden yoğun aşılama programlarına kadar bir dizi tedbir uyguladıklarını dile getiren Yumaklı, "Bunun sonuçlarını da almaya başladık. Geçen yılla bu yıl arasında şap hastalığının görülme oranı yüzde 53 düşmüş durumda, bu da bizim için büyük bir başarı ve sonuç oldu." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yol haritasının önemli konularından birisinin de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları olduğuna dikkati çekerek, bu istasyonların ilkinin Erzurum'da, ikincisinin Elazığ'da açıldığını anımsattı. Kayseri, Mersin ve Çankırı'da yol denetim istasyonu çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Yol denetim noktalarıyla kontrolsüz hayvan hareketlerinin engellenmesini amaçlıyoruz. Bunu yaptığımız zaman her halükarda kayda girmemiş ya da aşılama programına dahil edilmemiş veya herhangi bir hastalık taşıması durumunda bunu Türkiye'nin dört bir yanına yayma potansiyeli olan hayvan taşımalarını kontrol altına alacağız. Bu konuda da hakikaten büyük bir başarı sağlandı. Biz istiyoruz ki hayvan hareketleri istenilen tarzda gerçekleşsin. Aşılama programlarına uymuş, gerekli mercilerden izinleri alınmış, hastalık açısından herhangi bir risk taşımayan ve nereden çıkıp hangi noktaya ulaşacağı belli olan hayvanların hareketi gerçekleşsin. Biz inanıyoruz ki bu ve benzeri tedbirlerle ülke ekonomisi için son derece büyük bir problem olan hayvan hastalıklarını da engellemiş olacağız."

Yumaklı, birçok ilin kesişim noktasında yer alan Elmadağ'da yapımı devam eden veteriner yol kontrol ve denetim istasyonun bir ay içerisinde hizmete açılacağını bildirdi.