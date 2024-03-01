Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Mazot ve gübre destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Mazot ve gübre destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira tutarındaki mazot ve gübre destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Yumaklı, üreticilere verilen desteklerin devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin tarım sektörünün güçlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

01.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 lira mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Mazot ve gübre destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor - Son Dakika
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