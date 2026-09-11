Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu: - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu:

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- "Ülkemiz 83 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 83 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenindeki konuşmasında, hizmetlerin Rize ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Rize'ye son 24 yılda önemli hizmetler kazandırıldığını belirten Yumaklı, Bakanlık olarak kentte 110 milyar lirayı aşan yatırımı farklı alanlarda hayata geçirdiklerini ifade etti.

Yumaklı, bu yatırımlar sayesinde Rize'de bitkisel üretim miktarının yüzde 53, küçükbaş hayvan sayısının yüzde 161, arı kovanı sayısının yüzde 85, su ürünleri üretiminin ise yüzde 173 arttığına dikkati çekti.

Kentte kırsal kalkınma ve ORKÖY desteklerinin de sürdürüldüğünü dile getiren Yumaklı, Rize'de 5 bin 315 projeye destek verdiklerini kaydetti.

Yumaklı, Rize'nin coğrafi koşulları nedeniyle taşkın ve sellerin önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda 109 taşkın koruma tesisinin hizmete alındığını belirtti.

Türkiye'nin tarımsal üretimdeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, "Ülkemiz 83 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. Elbette Rize'nin çok önemli bir şekilde başta çay olmak üzere tarımsal ürünlere, tarımsal üretime katkılarında bunda çok yoğun bir payı var." dedi.

Yumaklı, 2026 tarımsal desteklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla hayata geçirildiğine dikkati çekerek, gelecek üç yılda ise 2026 ve öncesi dönemle kıyaslandığında çok ciddi artışlar sağlayacak destekleri üreticilere sunacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu: - Son Dakika

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