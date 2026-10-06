Tarım ve Orman Bakanlığı 480 bin baş sığır ithalatı başvuruları 16 Ekim'de sona erecek - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı 480 bin baş sığır ithalatı başvuruları 16 Ekim'de sona erecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı 480 bin baş sığır ithalatı başvuruları 16 Ekim\'de sona erecek
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2027 yılı için 480 bin baş besilik sığır ithalatı başvurularını 5 Ekim 2026'da başlattı. Başvurular 16 Ekim 2026'ya kadar yapılacak; kapasitesi 30 başın altındaki işletmeler değerlendirmeye alınmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2027 yılı besilik sığır ithalatına ilişkin başvuru süreci başlatıldı. Türkiye genelinde toplam 480 bin baş besilik sığır ithalatı planlanırken, yetiştiricilerin başvurularını 16 Ekim 2026 tarihine kadar yapması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından yayımlanan uygulama talimatı kapsamında, 2027 yılı besilik sığır ithalatı için başvurular 5 Ekim 2026 tarihinde başladı. İthalat işlemlerinin ise Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Başvurular 16 Ekim'de sona erecek

Yetiştiricilerin başvurularını, işletmelerinin bağlı bulunduğu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapmaları gerekiyor. Başvuruların yılda bir kez alınacağı belirtilirken, 19-22 Ekim tarihleri arasında başvuru listeleri askıya çıkarılarak itirazların kabul edileceği açıklandı. Başvuruların HAYGEM tarafından değerlendirilmesinin ardından izin verilen miktarları içeren nihai listelerin 30 Ekim 2026 tarihinde Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması planlanıyor.

TÜRKVET kaydı şartı aranıyor

Başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişilere ait işletmelerin, 25 Eylül 2025 tarihi ve öncesinde TÜRKVET sisteminde kendi adına kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca işletmede 25 Eylül 2025 ile 25 Eylül 2026 tarihleri arasında TÜRKVET'e kayıtlı büyükbaş hayvan hareketinin bulunması şartı getirildi.

30 başın altındaki işletmeler başvuramayacak

Bu kapsamda doğum, ölüm, işletmeye giriş veya işletmeden çıkış gibi hayvan hareketlerinin sistemde kayıtlı olması gerekiyor. 2027 yılı için belirlenen 480 bin başlık ithalat kontenjanının 380 bin başı, kapasitesi 200 baş ve üzerindeki işletmelere ayrıldı. Kapasitesi 200 başın altında olan işletmeler için ise 100 bin baş kontenjan belirlendi. Kapasitesi 30 başın altında bulunan işletmelerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. 200 başın altında kapasiteye sahip işletmelerin başvuru dilekçelerine TÜKETBİR üyelik belgesi veya koordinasyon belgesi eklemesi gerekiyor.

İthal edilen hayvanlar 4 ay işletmede tutulacak

İthal edilen besilik sığırların ülkeye giriş tarihinden itibaren en az 4 ay boyunca başvuru yapılan işletmede bulundurulması zorunlu olacak. Bu süre içerisinde hayvanların satılması, devredilmesi veya başka bir işletmeye nakledilmesine izin verilmeyecek. Hayvanların kesimlerinin ise Bakanlık tarafından onaylanmış kesimhane veya mezbahanelerde gerçekleştirilmesi şartı bulunuyor. Ayrıca başvuru tarihinden sürecin tamamlanmasına kadar işletmelerin üçüncü kişilere satılması veya devredilmesi de yasaklanacak.

Yetiştiriciler, başvuru dilekçesinde 1., 2., 3. veya 4. dağıtım dönemlerinden hangisini tercih ettiğini belirtecek. Başvuru sonrasında dönem değişikliği taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirildi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuru dilekçesi ve teknik şartnameye ilişkin detaylı bilginin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabileceğini duyurdu.

Kaynak: İHA
Tarım ve Orman BakanlığıEkonomiGüncelSon Dakika

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