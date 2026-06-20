Tarımda Yeni Dönem: Hukuki Güvenceyle İlerliyoruz - Son Dakika
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Tarımda Yeni Dönem: Hukuki Güvenceyle İlerliyoruz

20.06.2026 11:54
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Tarım Bakanı Yumaklı, yeni kanunla Türkiye'nin tarımsal potansiyelini artıracak adımlar attıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'na ilişkin "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, tarımsal potansiyelimizi en üst seviyeye taşıyacak stratejik adımlarımızı hukuki bir güvenceyle taçlandırırken, sektörümüzü küresel vizyonumuzla uyumlu, sürdürülebilir ve çok daha dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan söz konusu Kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine işaret etti.

Kanunlarda yapılan değişikliklerle, tarım sektörünün yapısal dinamiklerini daha da güçlendirdiklerini, doğayı merkeze alan yeniliklerle, Türkiye'nin yarınlarına kalıcı bir miras bıraktıklarına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, tarımsal potansiyelimizi en üst seviyeye taşıyacak stratejik adımlarımızı hukuki bir güvenceyle taçlandırırken, sektörümüzü küresel vizyonumuzla uyumlu, sürdürülebilir ve çok daha dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu tarihi adımlar, sadece bugünün değil, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin tarım politikalarına atılmış sarsılmaz bir imzadır. Bu süreçte Gazi Meclisimizin çatısı altında titizlikle ve yoğun bir mesai harcayan değerli milletvekillerimize ve mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemize, sektörümüze ve milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımda Yeni Dönem: Hukuki Güvenceyle İlerliyoruz - Son Dakika

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