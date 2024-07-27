Tarımsal Destek Ödemeleri İstatistik Bülteni Yayımlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımsal Destek Ödemeleri İstatistik Bülteni Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın ilk 6 ayında yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin istatistik bülteninin ilkini yayımladı. Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı tarımsal desteklerden 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Bu yılın nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde ise bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla, yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil ve dane mısır ile mazot ve gübre ödemesi yapıldı. Hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında da buzağı ve çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştirildi.

27.07.2024 13:57
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Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın ilk 6 ayında yapılan tarımsal destek ödemelerine ilişkin istatistik bülteninin ilkini yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tarımsal destek ödemelerine ilişkin detaylar tek adreste toplandı.

Belirli periyotlarla kamuoyuyla paylaşılacak istatistik bültenlerinin ilki olan "Tarımsal Destek Ödemesi, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2024 Bülteni", Tarım Reformu Genel Müdürlüğü internet adresinden yayınlandı.

Buna göre, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı tarımsal desteklerden 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Bu yıl için 91,5 milyar lira olarak belirlenen tarımsal destek bütçesinden çiftçilere ilk 6 ayda toplam 56,1 milyar lira ödeme yapıldı.

Ocak-haziran döneminde ödemelerin yüzde 80,8'i bitkisel üretim, yüzde 17,7'si hayvansal üretim, yüzde 0,6'sı tarımsal AR-GE, yüzde 0,5'i kırsal kalkınma ve yüzde 0,4'ü ise su ürünleri üretim desteği olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde ise bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla, yağlı tohumlu bitkiler (kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya, aspir, kanola), hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik), baklagil (kuru fasulye, nohut, mercimek) ve dane mısır ile mazot ve gübre ödemesi yapıldı.

Hayvansal üretimin desteklenmesi kapsamında da buzağı ve çiğ süt desteği ödemesi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarımsal Destek Ödemeleri İstatistik Bülteni Yayımlandı - Son Dakika

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