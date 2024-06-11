TARSİM Heyeti Adana\'da Güneş Yanıklığını İnceledi

Ekonomi

TARSİM heyeti, bitkisel ürünlerde meydana gelen güneş yanıklığının etkilerini incelemek üzere, Adana'da saha ziyaretinde bulundu.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Keskin, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki TARSİM heyeti, haziranın ilk haftasında bitkiler üzerinde meydana gelen güneş yanıklığını inceledi.

Ziyarette, kavun, karpuz ve domates ile üretime konu olan diğer ürünlerde, güneş yanıklığının etkilerini görmek üzere üretim alanlarında gözlem yapıldı.