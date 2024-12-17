TARSİM Heyeti Mersin'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ekonomi

TARSİM heyeti, Mersin'deki paydaş kurumları ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM Heyeti, Mersin'de paydaş kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

TARSİM heyeti, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Müdürü Seyithan Kartbaba ve Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ı ziyaret ederek, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ne ilişkin beklentilerin tespit edilmesi ve sigortanın yaygınlaştırılarak, penetrasyon oranının artırılması yönünde yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.