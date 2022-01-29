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Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı - Son Dakika

Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı

29.01.2022 14:18
Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesinin, çiftçilere ücretsiz dağıttığı kışlık sebze fideleri meyvelerini vermeye başladı.

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesinin, çiftçilere ücretsiz dağıttığı kışlık sebze fideleri meyvelerini vermeye başladı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tarımsal üretimde çiftçilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Tarsus Belediyesi, yerli ve milli tohumlar üzerine başlattığı proje kapsamında, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan ve meyvelerini vermeye başlayan kışlık sebze fidelerinin takibini gerçekleştirerek verimli üretim ve hasat için teknik destek sağlıyor. Bu kapsamda, tohum takası ile elde edilen yerli tohumlar, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce fideye dönüştürülerek ekilmek üzere çiftçilere dağıtılmıştı. Bu fidelerden verim alınmaya başlandı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinin çiftçilere verdikleri teknik destekle yetiştirilen fideler, gelişim evresinden hasat sürecine kadar verimi arttırmak için takip ediliyor. Bu çerçevede takibi yapılan fidelerle sağlıklı ve verimli bir üretim yapılması sağlandı.

Tarımsal üretimde her daim çiftçilere destek olacaklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, "Kentimizde tarım alanında güçlü bir üretim için daha güçlü bir motivasyonun vesilesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çiftçiler üretimden çok memnun

Fidelerinden verim almaya başlayan çiftçiler de üretimden çok memnun olduklarını söyledi. Tarımsal hizmetlere verdiği önem ve sağladığı desteklerden dolayı Tarsus Belediyesine teşekkür eden Aliağa Mahallesinden Çiftçi Abip Bahçeci, "Başkanımız Haluk Bozdoğan, her daim yerli üretime destek oldu. Tarıma dayalı bir bölgede bu tür çalışmalar yapması çiftçilerimizi ve bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnsanların sağlıklı, taze ve doğal ürünler tüketmesi üzerine tarımsal projeler hayata geçirdi. Ben de çiftçi olarak ekimini yapmak üzere brokoli ve karnabahar fidelerini teslim aldım ve ilk meyvelerini vermeye başladı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri; ekim sürecinde ve devamında desteklerini hiç eksik etmedi. Hem verimli hem sağlıklı mahsuller elde ettik ve etmeye devam edeceğiz. Ürünlerimden çok memnunum. Başkanımız Haluk Bozdoğan'a çok teşekkür ederim. Mirasımıza hep beraber sahip çıkacağız" diye konuştu.

Yerli tohum fidelerden verim elde ettiklerini söyleyen Kamberhöyüğü Mahallesinden Çiftçi Hüsne Güllü de "Tarsus Belediyesinin biz çiftçilere verdiği fide desteğinden dolayı çok mutluyuz. Köyümüzdeki birçok üretici fide desteğinden yararlandı. Fidelerimin ekimini yeni gerçekleştirdim. Yerli düz ve kıvırcık marulları ekerken Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri bizlere teknik destek sağladı. Her alanda olduğu gibi tarım belediyeciliğinde de örnek ve marka hizmetlerine devam eden başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı
Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı
Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı
Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı
Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı
Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı

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Haluk Bozdoğan, Tarsus, Çiftçi, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarsus Belediyesinin çiftçilere ücretsiz dağıttığı fideler meyve vermeye başladı - Son Dakika
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