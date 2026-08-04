Tatvan\'da Buğday Hasadı Başladı, Verim Yüksek

Bitlis'in Tatvan ilçesine buğday hasadı başlarken üreticiler, bu yılki verimin geçen yıllara göre daha yüksek olduğu belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde buğday hasadı başladı. Van Gölü Havzası'nda devam eden hasat çalışmalarıyla birlikte üreticiler tarlalara girerken, bu yılki verimin geçen yıllara göre daha yüksek olduğu belirtildi. Çiftçiler, artan girdi maliyetlerine rağmen ürün fiyatlarının beklentileri karşılamadığını ifade etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Mardin ve Siirt gibi illerdeki hasadı tamamlayan biçerdöver ekipleri, sezonun ilerleyen döneminde Bitlis'e gelerek hasat çalışmalarına katıldı. Sıcak hava şartlarına rağmen yüzlerce dönümlük arazide sürdürülen çalışmalarla birlikte üreticiler yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını almaya başladı.

Kıyıdüzü köyünde gerçekleştirilen hasat programına Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahfuz Demir ile Tatvan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca katıldı. Yetkililer, hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi, verim durumu ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında konuşan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçenin toplam tarımsal alanının 220 bin dekar olduğunu, bunun 42 bin dekarında buğday üretimi gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu yıl iklim şartlarının uygun seyretmesi ve yağışların yeterli olması sayesinde verim oldukça yüksek. Tarlalarda kaliteli ve bol ürün görülmesi hem bizler hem de üretici açısından sevindiricidir. İlçede buğday üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız sürecektir. Hasat sezonunun Tatvan, Bitlis ve tüm ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Tatvan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca ise sezonun verim açısından üreticiyi memnun ettiğini ancak fiyatların beklentileri karşılamadığını dile getirerek, "Bu yıl yağışların yeterli olması ve mevsim şartlarının uygun ilerlemesi ürün miktarını artırdı. Artan üretim maliyetlere rağmen buğdayın kilogram fiyatının ortalama 14-15 lira seviyesinde kalmasının çiftçilerin gelirini olumsuz etkiledi" dedi.

Tatvan'da örnek üretici seçilen Cebrail Yalçınkaya da bu yıl 132 dönüm arazide buğday ekimi yaptığını ve dekarda beklediği verimi aldığını ifade etti. Verimden memnun olduklarını ancak yükselen girdi maliyetlerinin üreticiyi zorladığını belirtti. Yalçınkaya, "Gübre ve mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle mevcut alım fiyatları yetersiz kalıyor. Ürün fiyatlarının 20-25 lira seviyesine gelmesi durumunda üreticiler hem maliyetlerini karşılayabilecek, hem de emeklerinin karşılığını alacaklardır" dedi.

Van Gölü Havzası'nda başlayan buğday hasadının önümüzdeki günlerde Tatvan'ın diğer köylerinde de yoğun şekilde devam etmesi beklenirken, üreticiler yüksek verimin ekonomik olarak da karşılık bulmasını umut ediyor.