TAV Technologies, Latin Amerika Havalimanı Yöneticilerini Ağırladı

Ekonomi

TAV Technologies, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin önde gelen havalimanlarının üst düzey yöneticilerini İstanbul'daki genel merkezinde ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Technologies tarafından TAV Havalimanları İnovasyon Merkezi'nde, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin önde gelen havalimanlarının üst düzey yöneticileriyle havacılık teknolojisi üzerine toplantı gerçekleştirildi.

Airports Council International (Uluslararası Havalimanı Konseyi) - Latin America and the Caribbean (ACI LAC) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, havacılık sektörü liderlerini bir araya getirerek havacılık teknolojisindeki son gelişmeleri keşfetme ve sektörün önemli oyuncuları arasında işbirliğini güçlendirme fırsatı sundu.

Etkinlikte TAV Technologies, dünya genelinde 50'den fazla havalimanında operasyonel mükemmeliyete ve yolcu memnuniyetine katkıda bulunan yenilikçi çözümlerini tanıttı.

Programda açılış konuşmasının ardından, şirketin Latin Amerika bölgesine katkıları ve kapsamlı havalimanı teknoloji çözümleri hakkında TAV Technologies liderleri tarafından oturumlar düzenlendi. Ayrıca, TAV Havalimanları ve TAV İşletme Hizmetleri'nin sürdürülebilirlik, terminal operasyonları ve yolcu hizmetleri iş modelleri üzerine sunumlar yapıldı. Oturumlar entegre ve sürdürülebilir havalimanı çözümleri yaratmaya yönelik kapsamlı yaklaşımları vurguladı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TAV Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Öztürk, ACI LAC ve üye havalimanlarıyla olan işbirliklerinin, teknolojik yeniliklerinin küresel etkisini ortaya koyduğunu belirtti.

Öztürk, etkinliğin, Latin Amerika'daki ortaklarıyla kurdukları köprüleri daha da güçlendirdiğini aktararak, "Görüşmeler, dijital dönüşümün ve yeniliğin küresel havalimanı operasyonlarını geliştirmedeki önemini vurguladı. Havacılık sektörünün geleceğini birlikte inşa etmeye devam etmek için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı'na da ziyaret gerçekleştirilecek

Heyet, TAV Technologies'in Ground Handling Suite yazılımının operasyonlara sorunsuz entegrasyonunu yerinde incelemek için TGS Yer Hizmetleri İstanbul istasyonunu ziyaret etti. Program kapsamında, Antalya Havalimanı'na da ziyaret gerçekleştirilecek.

ACI Latin Amerika ve Karayipler heyetinde Meksika, Peru, Bahamalar, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guyana, Panama, Ekvador ve Venezuela'dan üst düzey havalimanı yöneticileri yer aldı.

Öte yandan son iki yılda TAV Havalimanları, servis şirketleri aracılığıyla Latin Amerika'daki varlığını genişletti. TAV Technologies, Meksika, Panama ve Şili'deki havalimanlarıyla işbirliği yapıyor. TAV İşletme Hizmetleri ise Şili'nin Santiago Havalimanı'nda altı lounge işletiyor.