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TAV tüm İK süreçlerini dijitale taşıdı - Son Dakika

TAV tüm İK süreçlerini dijitale taşıdı

03.02.2022 11:57
TAV tüm İK süreçlerini dijitale taşıdı

TAV Havalimanları, iştirakleriyle birlikte 26 ülkeye ulaşan küresel operasyon ağının tüm insan kaynakları süreçlerini dijital ortama aktardı.

TAV Havalimanları, iştirakleriyle birlikte 26 ülkeye ulaşan küresel operasyon ağının tüm insan kaynakları süreçlerini dijital ortama aktardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) çözümünü kullanan TAV, insan kaynakları ve kurumsal kaynak planlama süreçlerini bulut üzerinde bütünleştirdi.

TAV Havalimanları, Oracle iş birliğiyle insan kaynakları süreçlerini tek bir platformda toplayarak buluta taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İK Grup Başkanı Hakan Öker, İK süreçlerini daha verimli hale getirmek üzere başladıkları ve yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştıkları dijitalizasyon projesini 2022 itibarıyla uygulamaya aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"İşe alım, çalışan İK işlemleri, performans yönetimi, yetenek yönetimi ve ücretlendirme de dahil olmak üzere tüm süreçlerimizi buluta taşıdık. Hızla değişen bir dünyada organizasyonumuzu çevik bir şekilde iş ihtiyaçlarına en uygun şekilde tutmak ve doğru koltuklara doğru insanları oturtmak için yapay zekadan yararlanacağız. Bu sayede çalışan memnuniyetini artırırken veriye dayalı karar alma süreçleriyle verimlilik artışı sağlayacağız."

Oracle İş Uygulamaları Ülke Direktörü Zeynep Güngör, "TAV Havalimanları yeni nesil teknolojilerin gücü ile hızla değişen hizmet ve performans beklentilerini karşılamada, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını desteklemek için ihtiyaç duyacağı tüm çevik İK çözümlere sahip." ifadelerini kullandı.

32 dil desteği bulunan uygulama, İK ekipleri için kapsamlı raporlama olanakları barındırıyor

Verilen bilgiye göre, çalışanlar, TAV Human Experience (THX) adı verilen uygulamaya bilgisayar ya da mobil cihazlar üzerinden her an erişebiliyor.

Uygulama çalışanlara kişiselleştirme olanakları sunuyor ve ihtiyaçlarına göre eğitim, mentorluk gibi profesyonel gelişim programlarını önerebiliyor.

Yapay zeka ve makine öğrenme süreçleriyle yetenek havuzu içinden uygun adayları doğru pozisyonlarla eşleştirebiliyor.

32 dil desteği bulunan uygulama, kurumun ihtiyaçlarına göre geliştirmeye açık ve İK ekipleri için kapsamlı raporlama olanakları barındırıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Fusion, Oracle, cloud, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAV tüm İK süreçlerini dijitale taşıdı - Son Dakika Ekonomi


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