Tavas Belediyesinden çiftçilere toprak analizi desteği

Tavas Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilere destek olmak amacıyla Toprak Analizi hizmeti başlattı. Başvurular Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılabilecek.

Tavas Belediyesi, çiftçilere destek olmak ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üreticilere yönelik Toprak Analizi hizmeti başlatıldı. Uygulama ile çiftçilerin topraklarının verimlilik durumunun belirlenmesi, doğru gübreleme yapılması ve ürün veriminin artırılması hedefleniyor. Yapılacak analizler sayesinde üreticiler, topraklarının ihtiyaçlarını daha doğru şekilde belirleyerek bilinçli tarım yapma imkanı bulacak.

Toprak Analizi hizmetinden faydalanmak isteyen üreticiler, başvurularını Tavas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne yapabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0258 613 10 20 numaralı telefondan tüm bilgilere ulaşabilecek. - DENİZLİ