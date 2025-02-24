Tavas Belediyesi\'nden Oto Galericiler Sitesi Projesi

Ekonomi

Tavas Belediyesi tarafından, ilçede bulunan tüm galericileri bir çatı altında toplayacak oto galericiler sitesi için çalışmalar başlatıldı.

Denizli Tavas Belediyesi, Tavas galerici esnafını modern ve güvenli bir çatı altında toplayan ve sektörel bir merkez oluşturacak Tavas Belediyesi Galericiler Sitesi çalışmalarına başladı. Proje kapsamında ikinci el otomotiv pazarlarının kent dışında tek bir mekanda toplanması ve sektörel bir merkez oluşturulması hedefleniyor.

Tavas Belediyesi Galericiler Sitesi projesini sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas'ta hayata geçireceğimiz galericiler sitesi için çalışmalar başladı. Bizim yakıtımız emek, sermayemiz insan. Hizmet etmek için varız, konuşarak değil, üreterek yol alırız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ