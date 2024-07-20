Tavas Belediyesi Üreten Kadınlarla Güçlü Kooperatif Projesi İçin Sözleşme İmzaladı

Ekonomi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2024 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, destek almaya hak kazanan Tavas Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Üreten Kadınlarla Güçlü Kooperatif" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Kadın istihdamının artırılmasının hedeflendiği projede kadınlar Tavas Belediyesinin öncülüğünde ve GEKA desteği ile kooperatifleşmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak. Sözleşme imza törenine Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve proje danışmanı Kazım Özdağ katıldı.

Projenin başta kadınlar olmak üzere tüm Tavas'a hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Kadir Tatık; "Bu proje ile kadınlarımızın iş dünyasında daha aktif rol almalarını, ekonomik ve sosyal alanda daha ileriye gitmelerini ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefliyoruz. Üreten kadınlarımızın başarı hikayelerine hep birlikte tanık olacağız. GEKA'nın destekleri ile kadın kooperatifimizin kuruluşu ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Başta kadınlarımız olmak üzere, tüm Tavas halkımız adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Tavas Belediyesi ilçedeki yöresel ürünlerin ticaretini ve bilinirliğini sağlamak ve kadın istihdamını artırmak amacı ile bir kadın kooperatifinin kurulmasına önderlik yapmak istiyor" diyen GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ise şöyle konuştu:

"Bu kapsamda bizden kooperatif kurulması sürecine ilişkin danışmanlık talebinde bulundu. Önümüzdeki günlerde belediyenin teşvik edeceği kadınlarla birlikte bir kadın kooperatifi kurulacak, ajans olarak biz de bu kooperatifin kurulması sürecinde ve kurulduktan sonraki ilk aşamada kurumsallaşma satış pazarlama alanlarında danışmanlık sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'müzce 2024 yılı teması olarak da "Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı" konusu belirlendi. Önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerimizde kadın girişimciliği üzerinde odaklanacak ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik program ve destekler düzenleyerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" - DENİZLİ