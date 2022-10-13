Tüik: Tavuk Eti Üretimi Yıllık Bazda Yüzde 12,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tavuk eti üretimi ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11, yıllık bazda ise yüzde 12,1 arttı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 15,7, tavuk eti üretimi yüzde 12,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 11 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,1 arttı.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ YÜZDE 1,2 ARTTI

Ocak- ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, tavuk eti üretimi yüzde 11, hindi eti üretimi yüzde 10,8 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,2 artış gösterdi.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 7,5 ARTTI

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında 1 milyar 567 milyon 430 bin olan tavuk yumurtası üretimi ağustos ayında yüzde 7,5 artarak 1 milyar 684 milyon 858 bin oldu.