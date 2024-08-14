Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Haziranda Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi Haziranda Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında tavuk eti üretimi yüzde 17,9, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 oranında azaldı.

14.08.2024 10:58
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında tavuk eti üretimi 177 bin 740 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,69 milyar adet oldu. Tavuk eti üretimi haziran ayında yüzde 17,9 oranında azalarak 177 bin 740 ton, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 oranında azalarak 1 milyar 694 milyon 374 bin adet olarak gerçekleşti.

TÜİK, haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 3, tavuk eti üretimi yüzde 1, hindi eti üretimi yüzde 10,3 arttı.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2, tavuk eti üretimi yüzde 5,6, hindi eti üretimi yüzde 23,4 artış gösterdi..

Tavuk eti ve yumurta üretiminde azalma

Bir önceki ay 216 bin 453 ton olan tavuk eti üretimi haziran ayında yüzde 17,9 oranında azalarak 177 bin 740 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 764 milyon 629 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi haziran ayında yüzde 4 oranında azalarak 1 milyar 694 milyon 374 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA

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