TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2023 ve 2024 yılı hesapları görüşüldü.

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, Komisyon'daki sunumunda, Kurum'un sermayesinin 22 milyar lira olduğunu, 15 binden fazla çalışanıyla birçok alanda faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin 20,53 milyar tonluk milli kömür kaynağının yüzde 7,5'ine denk gelen 1,54 milyar tonunun TKİ'nin uhdesinde bulunduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"2003'ten bu yana, Cumhurbaşkanlığı kararları ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla ihtiyaç sahibi ailelere kömür temin edilmesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 milyon ton kömür dağıttık. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında ise 2020'den bugüne kadar 81 ildeki 20 binin üzerinde kurum ve okulumuzun yaklaşık 2,3 milyon ton ısınma amaçlı kömür ihtiyacı kurumumuz tarafından karşılanmıştır. Okullarda ithal kömür yerine yerli kömür kullanılmasıyla ülkemizin cari açığının azaltılmasına da katkı sağlanmıştır."

TKİ'nin, termik santraller, sanayi ve piyasaya uygun nitelikte, kaliteli ve çevreyle uyumlu kömür sağlamak amacıyla sahip olduğu lavvar tesislerinin kapasitesinin yıllık 12,4 milyon ton seviyesinde bulunduğuna işaret eden Çiftçi, Kurum bünyesinde ısınma amaçlı kömürlerin hazırlanıp piyasaya sunulması için de yaklaşık 5,36 milyon ton kapasiteli 6 torbalama tesisinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

TKİ'nin ürettiği kömürün yaklaşık yüzde 70'ini termik santrallere verdiğini aktaran Çiftçi, Kurumun Türkiye'nin enerji talebinin karşılanması açısından önemli görevler üstlendiğinin altını çizdi.

Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumumuz, üzerinde faaliyeti bulunmayan sahalarını özel sektör yatırımlarına açarak ???????ülkemizin elektrik ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sağlamıştır. Şırnak, Bolu ve Manisa'da kurulan, toplam 1185 megavat gücündeki termik santrallerde yılda ortalama 7,6 milyar kilovatsaat elektrik üretilmektedir. Ülkemiz yeni linyit rezervlerinin geliştirilmesi ve yeni sahalarda aranması projesi kapsamında yapılan arama faaliyetleri sonucunda varlığı tespit edilen 20,05 milyar ton kömür rezervinin değerlendirilmesi amacıyla son 5 yıl içerisinde ruhsatlı sahalarımızda toplam 44 bin 178 metre sondaj çalışması yapılmıştır."

Çevreye duyarlı ve çevreyle dost madenciliğin mümkün olduğu düşüncesinden hareketle her yıl en az 250 bin fidan dikimini hedeflediklerini aktaran Çiftçi, maden projelerinde öncelikli olarak insan ve çevre duyarlılığının dikkate alındığına değindi.

Çiftçi, "1991'den 2025 yılı sonuna kadar 6 bin 380 hektar alanda değişik türde toplam 12,3 milyon ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir." bilgisini verdi.

TKİ'nin farklı tesislerinde güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulu gücünün 10 megavata ulaştığını dile getiren Çiftçi, tarım alanlarında organik maddenin artırılması amacıyla leonardit adlı düşük kalorili kömürler üzerinden 2008'den bu yana "TKİ Hümas" markası altında hümik asit üretimi yapıldığını ve bugüne kadar çiftçilere 4,1 milyon litre hümik asit ulaştırıldığını açıkladı.

Çiftçi, ayrıca kurumun Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile toprak ıslahı, erozyonla mücadele ve kaynakların araştırılmasına yönelik çalışmaları da sürdürdüğünü aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da Soma Termik Santrali'ne ilişkin soruya verdiği yanıtta santralin, Soma ilçesi için ısınma, istihdam ve kömür üretimi açısından önemli bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek, doğal gazın ilçeye iletilmeden kömür tedarikinin durdurulmasının sosyal ve sağlık açısından doğru olmadığını kaydetti.

Tancan, santralin TKİ'ye devredildiğini anımsatarak, "Şimdi en kısa sürede EÜAŞ şirketi marifetimizle santrali tekrar çalıştırarak, hizmete alma çabası içindeyiz." dedi.

Komisyon'da görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TKİ'nin 2023 ve 2024 yılı hesapları ibra edildi.