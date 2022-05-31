TBMM KİT Komisyonunda Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hesapları görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM KİT Komisyonunda Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hesapları görüşüldü

31.05.2022 20:12
TBMM KİT Komisyonunda Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hesapları görüşüldü

Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gezginç, şirketin üretim faaliyetlerine başlaması için Sudan tarafında, arazi tahsisi konusunda girişimlerde bulunmaya devam edildiğini söyledi.

Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gezginç, şirketin üretim faaliyetlerine başlaması için Sudan tarafında, arazi tahsisi konusunda girişimlerde bulunmaya devam edildiğini söyledi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin 2020 yılına ilişkin hesapları görüşüldü.

Gezginç, Komisyonda yaptığı konuşmada, ekolojisinde üretilemeyen veya üretimi yetersiz kalan tarımsal ürünlerin yurt dışında kiralanacak arazilerde üretilmesi, tarıma dayalı sanayinin ham madde ihtiyacının garanti altına alınması, üretiminin tarımsal yatırım kalemlerinin yurt dışına ihracatının artırılması, gelecekte de gıda güvenliği ve güvenirliliğinin sağlanması hedefiyle Türkiye'nin Sudan ile 28 Nisan 2014'te imzaladığı İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşması'nın 19 Kasım 2015'te uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

Şirketin yüzde 80'inin TİGEM, yüzde 20'sinin Sudan Tarım ve Ormanlar Bakanlığı ortaklığında kurulduğuna dikkati çeken Gezginç, "Sudan'da 12 bin 500 hektar arazide bir pilot çiftlik kurulması, 780 bin 500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerin yatırımlarına açılmasının özendirilmesi amaçlandı. Anlaşmada yer alan muafiyetlerden Türk girişimcilerinin yararlanması ve tarımsal üretim temel girdilerinin ülkemizden tedarikinin sağlanması, proje kapsamında üretilecek tarımsal ürünlerin pazarlanmasına katkı verilmesi faaliyet alanı olarak belirlendi." diye konuştu.

Gezginç, söz konusu anlaşma kapsamında şirketin şubesinin 21 Kasım 2018'de Hartum'da açıldığını, projenin hayata geçirilmesi konusunda, 2018 ve 2019'da Sudan'a üst düzey resmi ziyaretler gerçekleştirilerek teknik heyetlerce etüt ve inceleme çalışmaları yapıldığını anlattı.

Ancak Nisan 2019'da Sudan'da hükümet değişikliği yaşandığını belirten Gezginç şöyle devam etti:

"Sudan'da hükümetin kurulması sonrasında, Mart 2021'de Tarım Orman Bakan Yardımcısı başkanlığında Bakanlık ve TİGEM'den oluşturulan bir heyetle Sudan'a bir ziyarette bulunuldu. Anlaşma kapsamında TİGEM'e tahsis edilecek arazilerin ivedilikle verilmesi talep edildi ve tutanak altına alındı. Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Al-Tahir İsmail Harbi 13 Ağustos 2021'de ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyarette 113 bin 282 hektarlık ve 12 bin 834 hektarlık olmak üzere 2 alan için koordinatları içeren belgeyi tarafımıza teslim etti. Bakanlığımız uzmanlarından oluşturulan teknik heyetin raporu sonucunda önerilen arazilerin ekonomik olarak tarımsal üretime uygun olmayacağı değerlendirildi. Türkiye-Sudan Tarım Yürütme Komitesinin 20 Aralık 2021'de Ankara'da gerçekleştirdiği Üçüncü Dönem Toplantısı'nda Sudan tarafına anlaşma metnine dercedilen sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesi için arazilerin ivedilikle tahsis edilmesi gerektiği bildirildi, arazi tahsislerinin ivedilikle yapılması konusunda Sudan tarafıyla görüş birliğine varıldı."

"Her iki ülkede önemli istihdam alanı oluşturmayı istiyoruz"

Gezginç, bu kapsamda, Sudan'da yaşanan hükümet değişiklikleri ve dünya genelinde yaşanan salgın nedenleriyle henüz üretim faaliyeti bulunmayan ancak 5 Eylül 2018'den itibaren resmi olarak faaliyete başlayan şirketin tüm yasal yükümlülükleri, uluslararası ilişkileri, idari işlemleri gibi konuların, tek karar organı olan yönetim kurulunca yürütüldüğünü anlattı.

Genel Müdür ataması asaleten gerçekleştirildikten sonra şirketin yönetim altyapısı, teşkilatlandırma ve organizasyon çalışmalarının tamamlanacağı bilgisini veren Gezginç, şirketin üretim faaliyetlerine başlaması için ise arazi tahsisi konusunda Sudan tarafına girişimlerde bulunulmaya devam edildiğini söyledi.

Gezginç, şirketin, Sudan'da tarımsal üretim alanında yatırım yapan girişimcilerin tohum gibi temel girdilerinin tedarikini sağlaması, Türk girişimcilerinin Sudan'da üreteceği tarımsal ürünleri satın alarak pazarlanması veya pazarlanmasına katkı verilmesinin her iki ülke tarımsal ticaretinin artırılması, iki ülke ekonomisine sağlayacağı katma değerin yanında her iki ülkede önemli bir istihdam alanı oluşturmayı istediğini sözlerine ekledi.

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından şirketin 2020 yılına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tarım, Sudan, TBMM, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonunda Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hesapları görüşüldü - Son Dakika


Son Dakika
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 20:22:47. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM KİT Komisyonunda Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hesapları görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement