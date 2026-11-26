TCMB, 3 vadede döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı, her biri 2 milyar dolarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB bugün 1 hafta, 2 hafta ve 1 ay vadeli üç adet döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı. Her biri için ihale tutarı 2 milyar dolar olarak ilan edildi; ihaleler döviz karşılığı TL olarak düzenleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 3 adet döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
TCMB'nin bugün açtığı 1 hafta, 2 hafta ve 1 ay vadeli döviz karşılığı TL swap ihalelerinin her biri için ihale tutarı 2 milyar dolar olarak ilan edildi.
Kaynak: AA
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