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TCMB, altın ve döviz hesaplarından TL mevduata geçişe yönelik uygulama talimatı yayımladı - Son Dakika

TCMB, altın ve döviz hesaplarından TL mevduata geçişe yönelik uygulama talimatı yayımladı

31.12.2021 12:48
TCMB, altın ve döviz hesaplarından TL mevduata geçişe yönelik uygulama talimatı yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın ve döviz hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkındaki tebliğlerine ilişkin uygulama talimatı yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın ve döviz hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkındaki tebliğlerine ilişkin uygulama talimatı yayımladı.

Talimatlarda, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın ve döviz cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin uygulama ayrıntıları yer alıyor.

Buna göre, altın ve döviz hesaplarının TL'ye dönüşüm fiyatının hesaplanması için Merkez Bankası tarafından 10.00-15.00 arasında saat başı gram altın ve döviz alış kuru ilan edilecek. Dönüşüm fiyatı hesaplanırken, bu hesapların Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış 995 veya 1000 ayar gram altın fiyatı ve döviz alış kuru baz alınacak.

Vade sonunda fiyat farkının ödenmesinde ise; saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen gram altın fiyatı ve döviz alış kuru dikkate alınacak.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından düşük olması durumunda, banka tarafından hesap sahibine "anapara + faiz/kar payı" ödenecek. Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması durumunda faiz/kar payı tutarı fiyat farkından büyük ise banka tarafından hesap sahibine "anapara+faiz" ve katılma hesabı sahibine katılma hesabı bakiyesi ödenecek. Ancak faiz/kar payı tutarı fiyat farkından küçükse banka tarafından hesap sahibine "anapara + faiz/kar payı"na ilave olarak "fiyat farkı-faiz/kar payı" tutarı verilecek. Söz konusu ilave tutar, Merkez Bankasınca bankaya verilecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geri dönüşüm, Türk Lirası, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB, altın ve döviz hesaplarından TL mevduata geçişe yönelik uygulama talimatı yayımladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TCMB, altın ve döviz hesaplarından TL mevduata geçişe yönelik uygulama talimatı yayımladı - Son Dakika
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